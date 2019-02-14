ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

娛樂中心／綜合報導

貝童彤（彤彤）2018年底生日當天平安生下女兒，正式升格一家三口，新手媽媽的每個初體驗都是挑戰，此外，今年也是她第一次在夫家過年，老公和婆婆卻因喬不攏年菜吵架，尷尬氣氛讓她半夜忍不住在客廳偷哭，「好想跟老公說，我可不可以回高雄娘家過年。」

▲▼貝童彤第一次在夫家過年半夜偷哭（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

▲貝童彤第一次在夫家過年。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

據《聯合報》報導，貝童彤的婆婆體諒她照顧小孩很辛苦，便直接外帶年菜，但老公認為年夜飯就是要自己動手煮，「而且我公公還把年菜食譜傳給他，他很期待可以親手辦一桌，沒想到婆婆買現成的回來，讓他很生氣。」

▲▼貝童彤第一次在夫家過年半夜偷哭（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

▲貝童彤目睹老公和婆婆起爭執。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

老公和婆婆各有自己的想法，家裡氣氛難免受到影響，貝童彤頓時不知如何是好，「我半夜2點起來坐在客廳，突然想到自己第一年不在家裡過，結果氣氛這麼尷尬，突然好想媽媽也好想家。」

▲▼貝童彤第一次在夫家過年半夜偷哭（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

▲貝童彤不久前曬出到菜市場買菜的照片。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

貝童彤的老公起床發現她哭了，頓時內疚不已，「他覺得我第一次離開家過年，應該要多照顧我的情緒，隔天他就去跟婆婆道歉。」她透露自己和老公、婆婆最後各負責一道菜，加上外帶回家的年菜，安穩過完農曆新年。

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

推薦閱讀

胡睿兒正式遭起訴！　夜店撿屍「一罪變兩罪」

隋棠日月潭牽Lucy散步被拍！　Max突衝入鏡「伸手小舉動」萌翻

阿翔送兒子上學…一到校門「秒崩潰」　老婆：怕他把我休了

孫安佐「報名崇右科大」出現變數！　孫鵬「救子下一步」曝光

隋棠難得曝光帥爸！　一家五官神複製「根本3胞胎」

老伯擋住72歲媽：不准坐博愛座！　張艾亞：看起來健康不代表真的健康

直播被問「單親影響小孩成長嗎」　柯以柔自責：我們都希望有完整的家

曾莞婷「4姊妹」難得同框！　網友驚嘆：一家神基因

林心如開工前玩嗨！　霍建華站旁邊「護妻小動作」暖炸

豆花妹悄動手術「看不見令人惶恐」！　眼皮被劃開痛喊：好折磨

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

貝童彤, 彤彤姊姊, 我愛黑澀會, 九妞妞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛
  2. 楊祐寧「配偶欄」有名字了！　維基百科驚見「3子女」資料
  3. 理科先生「情人節禮物送這個」　理科太太臉僵：根本你自己要的
  4. 泫雅抖臀趴地合體「舊團員」！粉絲敲碗：組雙人女團吧
  5. 周杰倫紐約會合昆凌　「臉少了1個特徵」網驚喊：差好多！
  6. 贈獎／兒子變成毛骨悚然的陌生人　《嬰魂不散》恐懼如影隨形
  7. 偶像CP又一對！iKON傳戀「爆紅女團成員」　粉絲眼皮下藏愛四個月
  8. 恭喜！Howhow鄧福如簽字了　喜曝結婚證書「藏可愛亮點」
  9. 歌迷許願「IU到學校看我」　她真的來畢業典禮！全場嚇傻
  10. 門口有人想開鎖...結果是前女友！張雁名遇恐怖情人嚇報警

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366