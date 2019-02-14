第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

娛樂中心／綜合報導

貝童彤（彤彤）2018年底生日當天平安生下女兒，正式升格一家三口，新手媽媽的每個初體驗都是挑戰，此外，今年也是她第一次在夫家過年，老公和婆婆卻因喬不攏年菜吵架，尷尬氣氛讓她半夜忍不住在客廳偷哭，「好想跟老公說，我可不可以回高雄娘家過年。」

▲貝童彤第一次在夫家過年。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



據《聯合報》報導，貝童彤的婆婆體諒她照顧小孩很辛苦，便直接外帶年菜，但老公認為年夜飯就是要自己動手煮，「而且我公公還把年菜食譜傳給他，他很期待可以親手辦一桌，沒想到婆婆買現成的回來，讓他很生氣。」

▲貝童彤目睹老公和婆婆起爭執。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



老公和婆婆各有自己的想法，家裡氣氛難免受到影響，貝童彤頓時不知如何是好，「我半夜2點起來坐在客廳，突然想到自己第一年不在家裡過，結果氣氛這麼尷尬，突然好想媽媽也好想家。」

▲貝童彤不久前曬出到菜市場買菜的照片。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



貝童彤的老公起床發現她哭了，頓時內疚不已，「他覺得我第一次離開家過年，應該要多照顧我的情緒，隔天他就去跟婆婆道歉。」她透露自己和老公、婆婆最後各負責一道菜，加上外帶回家的年菜，安穩過完農曆新年。