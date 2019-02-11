老伯擋住72歲媽：不准坐博愛座！　張艾亞：看起來健康不代表真的健康

記者潘慧中／綜合報導

張艾亞擁有窈窕身材、甜美臉蛋，是不少人心中的理想型，不時分享生活點滴的她11日透露，媽媽前2天搭捷運的時候意外被一位老先生擋住，對方不准媽媽坐博愛座，她事後聽了很難過地說：「看起來健康不代表真的很健康。」

張艾亞聽到媽媽跟她說完這件事後，她先笑笑地安慰媽媽：「代表妳很年輕啊！」但內心其實滿是擔心，她透露72歲的媽媽看起來健康、卻有腰痛、背痛、頭痛、睡不好等老毛病。

「雖然她很自豪她看起來不像70歲，但為人子女的我們還是會擔心的。」張艾亞透露媽媽其實站著很沒關係，她寧可看到母親永遠健健康康的模樣，「純粹是個小故事…博愛座真是個大學問。」

張艾亞臉書全文：

今天母親跟我說，他前兩天搭捷運的時候被另外一個老先生擋住，不準他坐博愛座，我笑笑的跟他說代表你很年輕啊 不過我心裡想著，我們家老娘（真的是老娘）已經72歲了，雖然看起來很健康（那是因為他太愛漂亮）可是也是常常腰痛背痛頭痛睡不好，所以請各位朋友們如果有在大眾運輸工具上看到他，可以讓她位子 雖然她很自豪她看起來不像70歲，但為人子女的我們還是會擔心的

#純粹是個小故事

#希望母親永遠健康

#就算都站著也沒問題

#看起來健康不代表真的很健康

#博愛座真是個大學問