ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾莞婷「4姊妹」難得同框！　網友驚嘆：一家神基因

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷除了拍戲、上綜藝節目，近來更升格為服飾品牌的老闆娘，生活忙碌仍不忘和粉絲互動，她10日曬出過年前和家人出遊的照片，「很喜歡這張四姐妹。」網友看了都不禁讚嘆：「一家神基因！」

▲▼曾莞婷「4姊妹」難得同框！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷不久前帶家人去泰國華欣玩。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

照片中，可以看到曾莞婷紮起長髮，化上淡妝襯托清秀臉龐，身穿白上衣，胸前隨興掛著墨鏡，掌鏡自拍露出甜美笑容，被姊姊、表姊和阿姨包圍在中間，一家人無論是眼睛或笑起來的嘴角弧度都十分相似。

▲▼曾莞婷「4姊妹」難得同框！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷曬出「4姊妹」美照。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

曾莞婷事後仔細看照片後笑說，阿姨真的保養得很好，「都不會老！」另外，她也大開姊姊和表姊玩笑，有人貼頭依在她身邊、有人捧腮燦笑，「姊姊很愛裝年輕，表姊愛裝可愛。」感覺得出來一家人感情很好。

▲▼曾莞婷「4姊妹」難得同框！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷曬出姪女和自己的泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷「4姊妹」難得同框！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

事實上，曾莞婷家裡的女生都十分上相，她過年期間PO出姪女和自己的泳裝對比照，並開玩笑說：「30年前30年後。」小姪女穿著繽紛的綠色比基尼，稚嫩童顏引起網友關注，她則是換上印滿光碟的連身泳裝，大方坐在泳池畔入鏡，身材曲線一覽無遺。

曾莞婷IG全文：

很喜歡這張四姐妹
#曾莞婷 #vickytseng #阿姨都不會老 #姐姐很愛裝年輕 #表姐愛裝可愛

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

推薦閱讀

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

丫頭「背後熊抱」男友嬌嗔放閃！　鏡頭下往上拍…焦點放歪了

公開帳號「收紅包」：數字最好很吉利！　T妹挨轟「丟單親媽的臉」

隋棠日月潭牽Lucy散步被拍！　Max突衝入鏡「伸手小舉動」萌翻

搭機捷遇隨充爆炸！　他轉頭嚇歪「女神也搭同一班」偶像還來打招呼

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　直播爆氣嗆酸民：你知道多少人無家可歸嗎

張柏芝深夜突PO「婚紗照」！　離婚7年多…網友激動：要再婚了嗎

前輩當面問：妳10幾？　林依晨愣住→大笑「機智回答」被推爆

胡睿兒正式遭起訴！　夜店撿屍「一罪變兩罪」

許瑋甯「女神基因」來自她！　媽難得同框「凍齡嫩臉」網全看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

唐綺陽運勢／2星座小心爛桃花！巨蟹「主動有機會」

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

曾莞婷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡瓜睽違3年飆舞8兔女郎大秀辣腿　衝出除夕最高收視
  2. 撐過七年魔咒還是走到這一步⋯　KPOP「出道9年女團」宣布解散
  3. 隋棠孕肚神隱⋯艾莉絲懷胎10月「沒人發現」　盤點3大超會藏肚女星
  4. 《復仇者4》浩克「長相大進化」爆第4人格　網：變帥了
  5. 不只BTS登上葛萊美！韓團出身的他也到了　全英文流利對答
  6. 曾莞婷「4姊妹」難得同框！　網友驚嘆：一家神基因
  7. 《鋼鐵人3》彩蛋藏6年！網放大看「原來幻視早就被安排好出場」
  8. 葛萊美／Cardi B奪嘻哈大獎嗨到一秒噴淚　脫口：我該來點大麻！
  9. 古力娜扎從小到大「沒人敢追求」　背後原因曝光…網認了：真的不敢
  10. 南韓第一人！防彈少年團站上葛萊美舞台　RM承諾：我們會再回來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366