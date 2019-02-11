曾莞婷「4姊妹」難得同框！　網友驚嘆：一家神基因

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷除了拍戲、上綜藝節目，近來更升格為服飾品牌的老闆娘，生活忙碌仍不忘和粉絲互動，她10日曬出過年前和家人出遊的照片，「很喜歡這張四姐妹。」網友看了都不禁讚嘆：「一家神基因！」

▲曾莞婷不久前帶家人去泰國華欣玩。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



照片中，可以看到曾莞婷紮起長髮，化上淡妝襯托清秀臉龐，身穿白上衣，胸前隨興掛著墨鏡，掌鏡自拍露出甜美笑容，被姊姊、表姊和阿姨包圍在中間，一家人無論是眼睛或笑起來的嘴角弧度都十分相似。

▲曾莞婷曬出「4姊妹」美照。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



曾莞婷事後仔細看照片後笑說，阿姨真的保養得很好，「都不會老！」另外，她也大開姊姊和表姊玩笑，有人貼頭依在她身邊、有人捧腮燦笑，「姊姊很愛裝年輕，表姊愛裝可愛。」感覺得出來一家人感情很好。

▲▼曾莞婷曬出姪女和自己的泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



事實上，曾莞婷家裡的女生都十分上相，她過年期間PO出姪女和自己的泳裝對比照，並開玩笑說：「30年前30年後。」小姪女穿著繽紛的綠色比基尼，稚嫩童顏引起網友關注，她則是換上印滿光碟的連身泳裝，大方坐在泳池畔入鏡，身材曲線一覽無遺。

曾莞婷IG全文：

很喜歡這張四姐妹

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