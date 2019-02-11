阿翔送兒子上學…一到校門「秒崩潰」　老婆：怕他把我休了

記者潘慧中／綜合報導

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）婚後育有3個小孩，9天年假結束終於迎來小孩的開學日，11日一早興高采烈送兒子布朗尼去幼兒園，沒想到一到學校門口，聽到老師說了一句話讓他瞬間崩潰，「好…我沉住氣。」

▲阿翔親自送兒子到校門口，卻被老師告知今天是準備日。（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921）



阿翔11日在Instagram透露，昨天晚上和老婆Grace忙到很晚，就是為了準備小朋友的上學用品，好不容易等到孩子開學的這天，他忍不住感嘆：「2/11你也來得太慢了吧！真是漫長的等待，該回來了吧！我的自由。」

▲阿翔最後只好又把兒子載回家了。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



早上親自送兒子布朗尼去幼兒園，老師卻跟阿翔說：「今天是準備日，不用上課。」他內心瞬間崩潰，「蝦米！！！！還要再等一天………。」於是，他又把兒子載回家和小女兒舒芙蕾一起玩。

▲▼阿翔和老婆育有3個小孩。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



Grace看到阿翔載小朋友回家後，她哭笑不得地說世事實在太難預料，「我很擔心等下老爺吃完早餐會提議把我休了……。」意外釣出不少網友有同感地安慰：「寒暑假是多少個爸爸媽媽的惡夢」、「是爸媽的都懂啊！」

▲阿翔新年期間帶家人四處遊玩。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



阿翔IG全文：

拍個照 其實很不容易……… 開工日 開學日終於等到了

2/11 你也來的太慢了吧 真是漫長的等待

該回來了吧 我的自由

早上我送布朗尼去學校 老師說今天是準備日

不用上課！ 蝦米！！！！

還要再等一天…………

好，再一天 我沉住氣

Grace臉書全文：

#⋯⋯⋯ my god

#世間的事好難預料喔

昨晚夫妻倆忙到很晚

因今日是非常非常令人興奮的開學日

剛剛老爺載布朗尼到幼兒園門口⋯⋯

結果⋯⋯

恩⋯

咳⋯咳

今/是準備日/不用上學

布又被載回來和蕾蕾玩了

我很擔心等下老爺吃完早餐會提議

把我

休了⋯⋯