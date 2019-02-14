隋棠難得曝光帥爸！　一家五官神複製「根本3胞胎」

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，升格為一家五口，經常分享生活的她鮮少曝光家人長相，近日全家難得聚會慶祝女兒生日，她隨手拍下父親玩弓的照片笑說：「帥喔老爸！」爸爸真面貌難得曝光。

▲▼隋棠難得曬出父親（上圖左）的照片。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



照片中，可以看到隋棠父親頭戴淺色棒球帽，身穿煙燻粉色外套和五分褲，打扮得十分年輕有活力，難得和女兒同框，他拿著氣球露出靦腆笑容，隋棠母親則是站在最左側，3人無論眼睛或笑起來的嘴角弧度都很相似，根本就是同一個模子刻出來的。

▲隋棠同框父母親（左右兩側）。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



隋棠的父親是公務員出身，門風保守，她和姊姊從小琴棋書畫樣樣學，包括鋼琴、刺繡、素描、水彩、芭蕾、象棋和圍棋，小學便閱讀過《老人與海》等名著，飽覽各國文學，小學一到三年級讀台中光復國小音樂班，周末得練鋼琴6小時。

▲▼隋棠不久前和全家慶祝女兒生日。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



隋棠舉止端莊大方，看得出來家教很好，她從小必留長髮、打扮必穿長裙，坐的時候雙膝一定要並攏、雙手輕放膝上，小學六年級，阿姨送她第一件牛仔褲，她不敢接受，阿姨拍胸脯說：「出問題我負責！」回想此事，她5年前受訪時表示：「爸爸對我的影響是保守。」但無形中也練就出沉穩性格。