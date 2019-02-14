豆花妹悄動手術「看不見令人惶恐」！　眼皮被劃開痛喊：好折磨

記者潘慧中／綜合報導
豆花妹（蔡黃汝）近年深耕戲劇圈，亮眼表現擄獲不少網友的心，常分享生活點滴的她13日透露，眼睛動了小手術，切除了跟隨她好幾個月的煩惱，「看不見令人惶恐。」
▲豆花妹眼皮長了「雙胞胎粒腫」。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）
豆花妹在Instagram透露眼皮長了「雙胞胎粒腫」，把握短暫沒有拍戲的空檔，13日連忙就醫斷捨離，「除完一粒再一粒…才知道不好好照顧眼睛，那針和刀在眼皮上扎和劃開活像奪魂劇。」
▲豆花妹悄悄就醫動手術。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）
花了一個下午動了小手術，豆花妹透露過程真的痛得要人命，「標準的咬緊牙根！很少全身繃緊神經到成化石。」目前先用紗布和透氣膠帶固定，「痛死了還是要自拍，因為太好笑變獨俠女了！」
▲豆花妹備受折磨了好幾個月，終於有時間動刀。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）
豆花妹進一步表示本來沒必要承受這種折磨，只要平常多注意環境衛生，塵蟎、空氣、養寵物或化妝品都有可能造成這種情況，她只是想藉由自己的例子提醒粉絲，務必要好好照顧靈魂之窗，否則就有可能跟她一樣變成「獨眼龍」。
豆花妹IG全文：
痛死了還是要自
因為太好笑變獨俠女了
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#靈魂之窗
#請好好照顧啊
渡過了一個自認非常勇敢的午後
標準的咬緊牙根！很少全身繃緊神經到成化石
除完一粒再一粒 折磨（暈）
#眼皮鬧雙胞胎粒腫
趁著這幾天不用拍戲
趕緊 斷 捨 離
（懇請別再跟著我了！）
（雖然也跟隨好幾個月）
#看不見令人惶恐
#才知道不好好照顧眼睛那針和刀在眼皮上扎和劃開活像奪魂劇
痛到要人命～～（猛吃草莓壓驚
#一隻獨眼龍
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事實上沒必要承受這種苦啊
⚠️平時只要多注意環境清潔衛生
#塵蟎 #空氣 #養寵物 #化妝品 也都會影響的