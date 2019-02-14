豆花妹悄動手術「看不見令人惶恐」！　眼皮被劃開痛喊：好折磨

記者潘慧中／綜合報導

豆花妹（蔡黃汝）近年深耕戲劇圈，亮眼表現擄獲不少網友的心，常分享生活點滴的她13日透露，眼睛動了小手術，切除了跟隨她好幾個月的煩惱，「看不見令人惶恐。」

▲豆花妹眼皮長了「雙胞胎粒腫」。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



豆花妹在Instagram透露眼皮長了「雙胞胎粒腫」，把握短暫沒有拍戲的空檔，13日連忙就醫斷捨離，「除完一粒再一粒…才知道不好好照顧眼睛，那針和刀在眼皮上扎和劃開活像奪魂劇。」

▲豆花妹悄悄就醫動手術。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



花了一個下午動了小手術，豆花妹透露過程真的痛得要人命，「標準的咬緊牙根！很少全身繃緊神經到成化石。」目前先用紗布和透氣膠帶固定，「痛死了還是要自拍，因為太好笑變獨俠女了！」

▲豆花妹備受折磨了好幾個月，終於有時間動刀。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



豆花妹進一步表示本來沒必要承受這種折磨，只要平常多注意環境衛生，塵蟎、空氣、養寵物或化妝品都有可能造成這種情況，她只是想藉由自己的例子提醒粉絲，務必要好好照顧靈魂之窗，否則就有可能跟她一樣變成「獨眼龍」。

豆花妹IG全文：

痛死了還是要自

因為太好笑變獨俠女了

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#靈魂之窗

#請好好照顧啊

渡過了一個自認非常勇敢的午後

標準的咬緊牙根！很少全身繃緊神經到成化石

除完一粒再一粒 折磨（暈）

#眼皮鬧雙胞胎粒腫

趁著這幾天不用拍戲

趕緊 斷 捨 離

（懇請別再跟著我了！）

（雖然也跟隨好幾個月）

#看不見令人惶恐

#才知道不好好照顧眼睛那針和刀在眼皮上扎和劃開活像奪魂劇

痛到要人命～～（猛吃草莓壓驚

#一隻獨眼龍

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事實上沒必要承受這種苦啊

⚠️平時只要多注意環境清潔衛生

#塵蟎 #空氣 #養寵物 #化妝品 也都會影響的