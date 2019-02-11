胡睿兒正式遭起訴！　夜店撿屍「一罪變兩罪」

娛樂中心／綜合報導

Under Lover成員胡睿兒因涉嫌在台北市信義區夜店樓梯間，性侵一名酒醉不醒的女子，遭到台北地檢署依乘機性交罪起訴，卻影響之前呼麻案緩起訴遭撤銷，台北地檢署11日正式依施用二級毒品罪將他提起公訴。

▲胡睿兒11日正式遭起訴。（圖／翻攝自Instagram／realhu_114）



胡睿兒3年前因持有大麻被查獲，經過檢方訊問以涉嫌吸食二級毒品罪，諭令1萬元交保，之後檢察官考量他是初犯，緩起訴2年，沒想到，在這段期間，他再涉及有期徒刑之罪，據《蘋果日報》報導，他對撤銷緩起訴沒有意見，檢察官11日正式起訴他，同時向法院聲請簡易判決處刑。

▲胡睿兒表示現在跟林采緹關係很好。（圖／翻攝自Instagram／realhu_114、sunnylin722）



林采緹產後首次露面上《小明星大跟班》，還原胡睿兒撿屍一案，她直言事件發生當天就有警察找上門，老公知道瞞不住，也對她全數坦承，但強調是「你情我願」，她表示當時已經是隨時要生的狀態，知道此事後崩潰大哭，但隔天就立刻恢復正常，且反應變得異常冷靜，連她自己都不知道為什麼。

▲胡睿兒新年曬出和林采緹的合照。（圖／翻攝自Instagram／realhu_114）



台北地院開庭審理涉嫌撿屍性侵案，胡睿兒庭後首度正面回應媒體採訪，他表示現在跟林采緹關係、家庭狀況都很好，當時由於案子偵查不公開，所以不方便說明，但他透露開庭其實都專心在想一件事，「小孩腳上長水痘，等下要帶他去看醫生。」