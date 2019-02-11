隋棠日月潭牽Lucy散步被拍！　Max突衝入鏡「伸手小舉動」萌翻

記者潘慧中／綜合報導

隋棠2018年底平安生下第3胎Olie，調養身體期間，除了忙於服飾品牌，仍不忘和粉絲分享生活點滴。她近日把握年假的尾巴，帶家人南下苗栗慶祝女兒Lucy的2歲生日，10日繼續南下南投，牽著兒女在涵碧樓散步的畫面，全被拍了下來。

▲隋棠育有3個小孩。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



影片中，可以看到隋棠放下及胸長髮，身穿寬鬆灰洋裝和紅外套，看起來格外喜氣，露出半截纖細小腿，很難相信這是產後不到2個月的身材。老公Tony在Instagram限時動態打卡涵碧樓，他透露一家人在日月潭享用了美味午餐。

▲隋棠老公打卡日月潭涵碧樓。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



有趣的是，當隋棠開心牽著Lucy散步時，一旁的Max蹦蹦跳跳地跑入鏡頭，伸出小手想要媽媽也牽牽他，母子私底下的逗趣小互動讓人不禁嘴角失守。隋棠看到Max跑過來後，先是吃驚地張大嘴巴，接著馬上牽起兒子的小手，流露滿滿母愛。

▲Max突然衝入鏡頭要和媽媽隋棠牽手。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）

隋棠老公Tony 9日便開始在IG上紀錄一家人慶祝Lucy生日的美好時光，老婆當天穿著針織長版外套出遊，兒女和其他小朋友似乎準備一起做草莓果醬，但他搞笑透露兒子忍不住先吃了好幾口砂糖，玩了一會後，兒子和其他小孩一起躺在懸吊式的躺椅晃啊晃，愜意模樣全被爸爸錄了下來。

▲▼Tony記錄下孩子們的成長過程。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）

