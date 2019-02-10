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防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇一年一度盛事「第61屆葛萊美獎」即將在美國時間10日晚間（台灣時間11日上午9點）舉行，南韓天團防彈少年團（BTS）受到大會邀請出席擔任頒獎人，正式在美國三大音樂頒獎典禮插旗成功。不過他們赴美的路程上，傳出照樣有私生飯跟上了飛機，讓粉絲氣炸。

▲▼防彈少年團赴葛萊美的保鑣是美軍出身。（圖／翻攝自Jeff Bosley、BTS推特）

▲防彈少年團出發葛萊美獎的路途上，傳出又有私生飯跟上飛機。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

防彈少年團在南韓時間9日正式收假並前往美國洛杉磯，但一直以來受「私生飯」所苦的他們，在洛杉磯機場出境後，後頭照樣跟了不少疑似私生飯的粉絲。更被肉搜到有人高調在IG打卡，指自己和一起搭乘頭等艙前往洛杉磯，再次引起粉絲們撻伐。

▲▼防彈少年團出發葛萊美獎。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團出發葛萊美獎的路途上，傳出又有私生飯跟上飛機。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

不過為了防彈少年團的安全，公司也聘請「美軍出身」並擔任好萊塢特技演員的保鏢Jeff Bosley一路護送，成員們抵達洛杉磯後看起來也相當精神飽滿，對著有秩序的接機粉絲們露出開心的笑容。超強的保鑣陣容也讓粉絲大喊：「保鑣真的是ARMY！（與防彈少年團粉絲名稱相同）」

▲▼防彈少年團赴葛萊美的保鑣是美軍出身。（圖／翻攝自Jeff Bosley、BTS推特）

▲防彈少年團此趟美國行的保鑣是真正的「美軍出身」ARMY。（圖／翻攝自Jeff Bosley推特）

此趟除了是首次有南韓歌手參加葛萊美獎，也是首次有南韓歌手在美國流行音樂圈三大獎：葛萊美獎、美國告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）和全美音樂獎（American Music Awards）順利插旗。

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