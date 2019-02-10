ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

帶不走禮物⋯哈妮焦急「開口找粉絲」做這件事　36秒影片暖炸瘋傳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團EXID成員哈妮（Hani，本名：安喜延）有著洋娃娃般的精緻外貌，但個性卻十分豪爽，不做作的形象受到大眾歡迎，被粉絲戲稱是「安哥」。8日她自南韓金浦機場出境，並收下粉絲準備的禮物。由於不便帶上飛機，哈妮接下來的舉動讓一片網友都讚翻。

▲▼ 《窮遊豪華團》來台拍攝外景，朴明秀、金生珉、朴娜萊、鄭俊英、哈妮永康街。（圖／記者周宸亘攝）

▲哈妮曾來台拍攝外景，當時的親民令很多粉絲印象深刻。（圖／資料照）

在粉絲拍下的影片中，哈妮手提著粉絲送的禮物站在航空公司櫃台前。她先是露出了緊張的表情，東張西望的像在尋找某個人，之後叫出了粉絲的名字，見到對方後笑了一下卻出現了抱歉的表情。哈妮對著粉絲說道：「這個圍巾，他們說不能帶走。先讓公司帶走，我之後再去拿，現在把信拿出來了。」接著把粉絲寫的信拿出，放在身上收好。

▲哈妮因為帶不走禮物，對粉絲露出抱歉的表情並承諾一定會再去拿。（影片來源IG，如遭刪除請見諒）

這段影片是由台灣粉絲創立粉絲站「hani_youaremysunshine」貼出，之後被轉貼到南韓知名論壇「the qoo」引起相當多南韓網友討論，哈妮對粉絲的暖舉進而也紅到其他地區的粉絲圈中。過去來台拍攝節目時，哈妮也是盡可能把握空擋和粉絲交流，甚至向粉絲表示：「太冷了，趕快回去睡覺。」

▲▼《窮遊豪華團》朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英，以及EXID成員哈妮（Hani）9日來台出外景，龍山寺拜月老。（圖／記者蕭采薇攝）

▲哈妮來台出外景，要粉絲注意天氣冷，趕緊回去睡覺。（圖／記者蕭采薇攝）

事實上哈妮一直都相當珍惜粉絲的心意，過去哈妮曾因為突然改變了行程地點，但知道粉絲經常會在她經過的路上守候，因此特地在Instagram發文道歉：「因為我現在才知道這件事，所以沒能提前告訴你們」、「非常對不起」擔心粉絲們因為白等一場而失望。

▲▼EXID HANI。（圖／翻攝自HANI IG）

▲EXID成員哈妮一直很珍惜粉絲的心意。（圖／翻攝自哈妮IG）

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

蒂芬妮切了尼坤3年爆新戀情　男方遭起底「IG都是她」

Irene、Jennie洛杉磯約喝閨蜜下午茶　「這動作」生活感MAX！網笑翻

蘇志燮來了！大年初五開工　包緊緊「Delay三小時」抵台

性愛成癮背後是「缺愛的雙魚男孩」　小賈斯汀荒唐11年：海莉給我安全感

Wanna One的義氣！朴志訓個人見面會　裴珍映還有「兩成員」到了

BTS美國三大典禮全制霸！　「主辦特別邀請」出發葛萊美

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

清代公主90%早死「悲慘受虐真相」！嬤嬤「心理變態狠招」洩私慾

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

隋棠教小孩「唯一原則」！　第一次懲罰Max：接受不了溺愛

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

熊熊32G奶爆隱疾：生不如死！　「6女星爆發致命病症」她崩潰每天哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

EXID, Hani, 哈妮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《艾莉塔》全台票房1.2億！《阿凡達》導演「為了大女兒」翻拍　背後原因超暖
  2. 日本推理神劇《草莓之夜》重新翻拍！　「主角大換血」網暴動
  3. 李政宰「閻羅王」客串根本變主角！2018韓影5位搶戲王
  4. 過年瘋刮刮樂「一買就中」　名模林葦茹傳授「小撇步」
  5. 陳意涵認證：兒子像媽媽！　第一眼看到寶寶「遺傳這特徵」超開心
  6. 揭露「製作人性騷小編」事件　解婕翎慘遭惡性報復
  7. 獨家／Lulu連莊蘇志燮主持人！　「40hrs追劇」全看完了
  8. 康康「關月子中心」　老婆生日碰上除夕⋯開門接過花束「她們」送的！
  9. 何超儀過年力挺鄭中基！　盼望推出「香港版本犀利趴」
  10. 「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！　0偽裝被認出…網羨慕：也太巧

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366