帶不走禮物⋯哈妮焦急「開口找粉絲」做這件事　36秒影片暖炸瘋傳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團EXID成員哈妮（Hani，本名：安喜延）有著洋娃娃般的精緻外貌，但個性卻十分豪爽，不做作的形象受到大眾歡迎，被粉絲戲稱是「安哥」。8日她自南韓金浦機場出境，並收下粉絲準備的禮物。由於不便帶上飛機，哈妮接下來的舉動讓一片網友都讚翻。

▲哈妮曾來台拍攝外景，當時的親民令很多粉絲印象深刻。（圖／資料照）

在粉絲拍下的影片中，哈妮手提著粉絲送的禮物站在航空公司櫃台前。她先是露出了緊張的表情，東張西望的像在尋找某個人，之後叫出了粉絲的名字，見到對方後笑了一下卻出現了抱歉的表情。哈妮對著粉絲說道：「這個圍巾，他們說不能帶走。先讓公司帶走，我之後再去拿，現在把信拿出來了。」接著把粉絲寫的信拿出，放在身上收好。

在 Instagram 查看這則貼文 jenna_kuo71（@hani_youaremysunshine）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 8 日 下午 6:50 張貼

▲哈妮因為帶不走禮物，對粉絲露出抱歉的表情並承諾一定會再去拿。（影片來源IG，如遭刪除請見諒）

這段影片是由台灣粉絲創立粉絲站「hani_youaremysunshine」貼出，之後被轉貼到南韓知名論壇「the qoo」引起相當多南韓網友討論，哈妮對粉絲的暖舉進而也紅到其他地區的粉絲圈中。過去來台拍攝節目時，哈妮也是盡可能把握空擋和粉絲交流，甚至向粉絲表示：「太冷了，趕快回去睡覺。」

▲哈妮來台出外景，要粉絲注意天氣冷，趕緊回去睡覺。（圖／記者蕭采薇攝）

事實上哈妮一直都相當珍惜粉絲的心意，過去哈妮曾因為突然改變了行程地點，但知道粉絲經常會在她經過的路上守候，因此特地在Instagram發文道歉：「因為我現在才知道這件事，所以沒能提前告訴你們」、「非常對不起」擔心粉絲們因為白等一場而失望。

▲EXID成員哈妮一直很珍惜粉絲的心意。（圖／翻攝自哈妮IG）