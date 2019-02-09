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Wanna One的義氣！朴志訓個人見面會　裴珍映還有「兩成員」到了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One於一月的最終演唱會後解散，11名男孩各奔東西。團員之一的朴志訓在9日舉辦粉絲見面會，驚喜的是，裴珍映、尹智聖、金在奐也都出席了活動，見證了「Wanna One的義氣」，更讓粉絲們為團魂吶喊：「我的碗沒碎！」

▲▼朴志訓、裴珍映。（圖／翻攝自IG）

▲朴志訓9日舉辦個人見面會。（圖／翻攝自IG）

朴志訓從《Produce 101》第二季未開播時就以「Wink」成名，曾獲得連續三次排名式冠軍，更發明了「在我心中收藏」等流行語。人氣和討論度超高的他，最終以第二名成績出道。在Wanna One於合約結束的第一天，朴志訓所屬的經紀公司「Maroo企劃」便開通了他的個人官咖，預告接下來的SOLO活動。

▲Wanna One最終演唱會。（圖／翻攝自推特、아이돌 이슈粉絲團）

▲Wanna One解散後團魂依舊。（圖／翻攝自推特）

他也成為Wanna One當中第一位舉辦個人見面會的成員，9日朴志訓的《FIRST EDITION》粉絲見面會上，裴珍映、尹智聖、金在奐不約而同地都穿上了黑色系的服裝現身，讓朴志訓笑說：「我們的心永遠在一起！」四人也進行了「朴志訓劇場」的環節，更一起看了粉絲為朴志訓製作的影片。

▲▼朴志訓、裴珍映。（圖／翻攝自IG）

▲裴珍映現身朴志訓見面會。（圖／翻攝自IG）

朴志訓也將在3月2日首次以「個人粉絲見面會」形式來與台灣粉絲見面，《2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”》將在國立臺大綜合體育館三樓，票價分為NT$5400、NT$4600、NT$3600、NT$3200、NT$2800，更多詳細售票及福利相關資訊，請密切關注「JUSTLIVE 就是現場」及「168production」粉絲團。

▲▼尹智聖、金在奐。（圖／翻攝自IG）

▲尹智聖、金在奐現身朴志訓見面會。（圖／翻攝自IG）

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