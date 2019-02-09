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蒂芬妮切了尼坤3年爆新戀情　男方遭起底「IG都是她」

記者蕭采薇／綜合報導

少女時代團員蒂芬妮（Tiffany）在前公司SM娛樂結束合約後，回到故鄉洛杉磯並以本名「TIFFANY YOUNG」正式在美國出道。大年初五就突然傳出戀愛消息，一名推特網友放出她與一名男子在美國邁阿密的「路透照」，消息輾轉傳到中國，讓「Tiffany男朋友」登上熱搜。

▲▼蒂芬妮新男友傳出是「東方聯盟」Kev Nish。（圖／翻攝自豆瓣）

▲蒂芬妮一月被網友目擊出現在邁阿密，身旁男性被網友稱是「她的新男友」。（圖／翻攝自豆瓣）

不過這組照片其實不是近幾天，而是在上個月初就被拍攝到，拍攝者也僅是在推特表示，看到蒂芬妮染了金髮，像是為新專輯做好了準備。但這張照片卻在中國論壇「豆瓣」，被網友稱身旁的男子就是蒂芬妮的新男友，引起熱烈討論，還有人說：「就這個中年大叔？蒂芬妮前男友可是尼坤，感覺眼光退步了。」

▲▼蒂芬妮新男友傳出是「東方聯盟」Kev Nish。（圖／翻攝蒂芬妮和Kev Nish IG）

▲蒂芬妮新男友傳出是「東方聯盟」Kev Nish。（圖／翻攝蒂芬妮和Kev Nish IG）

「Tiffany男朋友」話題因而登上微博熱搜，不過粉絲一看不但發現是舊照片，身旁的人身份也曝光，是洛杉磯知名的亞裔嘻哈團體「東方聯盟」當中，中日混血的成員Kev Nish。Kev Nish由於和蒂芬妮在音樂上有許多合作，不但常在IG分享有關蒂芬妮的資訊，粉絲也稱兩人是為拍攝新專輯封面一同前往邁阿密。

▲▼Kev Nish在IG放上許多關於蒂芬妮的消息。（圖／翻攝自Kev Nish IG）

▲Kev Nish在IG放上許多關於蒂芬妮的消息。（圖／翻攝自Kev Nish IG）

雖然傳言立刻就不攻自破，但仍有超過1億名網友「上線吃瓜」，更有許多粉絲在網路上為偶像闢謠，更呼籲不管Kev Nish是不是蒂芬妮的新男友，「都不該拿尼坤和他比較，兩人都分手3年多了。」不過僅僅一張照片就引起熱烈討論，也足見蒂芬妮的人氣和女神地位。

▲▼Kev Nish在IG放上許多關於蒂芬妮的消息。（圖／翻攝自Kev Nish IG）

▲Kev Nish在IG放上許多關於蒂芬妮的消息。（圖／翻攝自Kev Nish IG）

▲▼Kev Nish在IG放上許多關於蒂芬妮的消息。（圖／翻攝自Kev Nish IG）

▲Kev Nish在IG放上許多關於蒂芬妮的消息。（圖／翻攝自Kev Nish IG）

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關鍵字

少女時代, 蒂芬妮, Tiffany, TIFFANY YOUNG

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