蘇志燮自爆「喜歡BLACKPINK」還會跳嘟嘟嘟　唱KPOP神曲一秒嗨翻

記者蕭采薇／台北報導

南韓男星蘇志燮大年初六在台灣開工，10日於台北國際會議中心舉辦見面會，陪伴台灣粉絲度過在農曆新年假期最後一天。見面會上蘇志燮不只與粉絲互動，更自爆秘密「喜歡女團BLACKPINK」，最後還讓現場一秒變成嘻哈演唱會，氣氛嗨炸！

▲蘇志燮來台舉辦粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

蘇志燮其實有點感冒，因此前一天來台時在機場待上大大的口罩，遮住了帥氣的臉龐。蘇志燮說：「不希望傳染給大家。」也讓粉絲立刻大喊回應：「沒關係我們可以被傳染！」不過蘇志燮也笑說，目前感冒已經沒有大礙了，可以說是完全康復了。

▲蘇志燮配合的戴上花圈、手環和天使翅膀。（圖／讀者提供）

蘇志燮在VCR被問「比較喜歡TWICE還是Red Velvet？」但蘇志燮兩個都沒選，更自爆：「我比較喜歡BLACKPINK。」因此被主持人LULU虧：「真的看不出來！」而隨著LULU唱出BLACKPINK招牌歌曲《DDU-DU DDU-DU》時，蘇志燮還可以小小的跟著跳出幾個動作，讓現場粉絲笑翻。

▲蘇志燮自爆喜歡女團BLACKPINK。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

蘇志燮在遊戲中也配合的戴上花圈、手環和天使翅膀，讓一向是硬漢、型男形象的他說：「我的工作人員真的都不會事先跟我說準備了什麼。」在粉絲見面會的後半段，蘇志燮換了一套嘻哈裝現身，一秒變身他的另一個身份－饒舌歌手，出場就是演唱去年席捲排行榜的「KPOP神曲」韓團iKON的《Love Scenario》，讓現場粉絲驚喜之外更是瞬間嗨翻。

▲蘇志燮把現場變成嘻哈演唱會。（圖／讀者提供）