性愛成癮背後是「缺愛的雙魚男孩」　小賈斯汀荒唐11年：海莉給我安全感

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）14歲出道就一炮而紅，接著卻是一連串負面新聞的開始，包括從未間斷的桃色緋聞、脫序行為，甚至曾年紀輕輕就染上藥物成癮惡習。25歲的他日前與妻子海莉（Hailey Bieber）一同登上美國版《Vogue》雜誌封面。他在專訪中向愛妻告白：「海莉讓我找到了真正安全感。」

▲小賈斯汀與妻子海莉一同登上美國版《Vogue》雜誌封面。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

好一段時間，小賈斯汀幾乎是「屁孩」的代名詞，他在《Vogue》專訪時坦言，在青少年時期快速成名，讓他變得很難對人產生信任，「儘管不斷想推翻這想法，但我卻始終有個念頭，就是周圍的人全都是在利用我，他們並不真的愛我。」而不懂得處理情緒的小賈斯汀，因此在感情和私人生活上犯下許多錯。

他也承認：「我曾經濫用抗焦慮藥物Xanax，那讓我變得胡亂處理與女性的關係，這些錯更影響了我在做決定時的自信，我一開始甚至很難相信海莉。」這也是兩人曾在2015年短暫交往，但當時還是分開了的原因。

▲小賈斯汀有過無數緋聞女友，最終情定認識十多年的海莉。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

許多「賈賽CP粉」認為，與小賈斯汀感情糾葛9年的賽琳娜（Selena Gomez）才該是最了解、最適合他的人。但其實很多人不知道的是，小賈斯汀認識海莉的時間和賽琳娜差不多，甚至朋友眼中，雙魚座的小賈斯汀浪漫卻沒有安全感，正好與海莉的乖巧、腳踏實地和冷靜互補，對彼此非常熟悉。

▲小賈斯汀和賽琳娜感情糾葛9年，有如八點檔的高潮迭起甚至被稱作「北美意難忘」。（圖／CFP）

2017年小賈斯汀因情緒問題，無預警取消了當時《The Purpose》巡迴演唱會剩餘的所有場次，之後的一年多他除了偶爾與音樂人合作，幾乎離開了演藝圈，就是在休息的期間碰見了「最熟悉的陌生人」海莉。沒有前任相見的尷尬和劍拔弩張，他們對彼此微笑後給了對方大大的擁抱。小賈斯汀說：「海莉聰明理性又堅強，我終於懂了，她就是我一直以來所追求的安全感。」

▲賽琳娜入院治療時，小賈斯汀在車內情緒崩潰，妻子海莉在一旁默默陪伴。（圖／翻攝自IG、達志影像）

海莉比小賈斯汀小兩歲，她在專訪中坦言，自己從未將他作為「偶像」看待。海莉說：「我們小時候就認識了，雖然長大後才成為好朋友。」個性冷靜的海莉從不是任何偶像或藝人的粉絲，因此小賈斯汀也沒有特別的感覺，「雖然我心裡應該知道他是很可愛的，畢竟所有人都迷戀他。」

▲小賈斯汀和海莉經常出雙入對。（圖／達志影像／美聯社）

兩人認定了彼此，戀情和婚姻剛開始卻不斷被唱衰，海莉說：「婚後很長一段時間我非常孤單和沮喪，每天都有人詛咒我們分手，沒有人相信、在乎我們對這段婚姻的嚴肅與認真。」但婚姻畢竟不只是「我愛你」三個字組成，海莉說：「我們會一直互相支持和成長，在每一天太陽落下結束的時候，他依然是我最好的朋友，我也還沒厭倦他。」