直擊／男粉在見面會下跪求婚　蘇志燮緊張到猛擦汗：戒指帶了嗎？

記者蕭采薇／台北報導

南韓男星蘇志燮大年初六在台灣開工，10日於台北國際會議中心舉辦見面會，陪伴台灣粉絲度過在農曆新年假期最後一天。現場有粉絲向他提問「怎樣可以增加桃花運？」、「我的肥老公怎樣才可以跟你一樣壯一樣帥」，最後則有一名男粉絲問道：「可以在陶斯先生的面前求婚嗎？」讓全場陷入瘋狂！

▲蘇志燮大年初六來台舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）

蘇志燮戴著墨鏡現身演唱《Can’t smile without you》，他笑說歌詞有點害羞，「到現在還是滿緊張的」，不過仍想把這樣的心意傳達給粉絲。他去年11月來台宣傳戲劇《我身後的陶斯》，於是當主持人LULU說道：「離上次面會（來台）已經是兩年前⋯」時，蘇志燮趕緊回答：「不是不是！」對自己來台的時間記得非常清楚。

現場有三名粉絲被幸運選中提問，第一名女粉絲問道增加桃花運的方法，蘇志燮搞笑回應：「請你告訴告訴我吧！」但蘇志燮也開示：「首先不可以待在家裡，因為戀愛運不會去你家找你。與其說要散發魅力，倒不如說一定會遇到懂得妳魅力的人。」但聽到女粉絲才22歲時，他再度開玩笑說：「妳可以慢慢來沒有關係，知道我幾歲了吧！」

▲蘇志燮大年初六來台舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）

第二名香港來的女粉絲則問道：「怎麼讓我家的肥老公，像你一樣壯一樣帥？」但被選中的粉絲正好去廁所，全場等她回來後幾起一陣掌聲。但對於她的提問，蘇志燮連嘆了兩口氣，似乎非常苦惱，於是回問：「妳很愛你老公對嗎？」粉絲則大喊：「當然啊！但我更愛你！」

不過蘇志燮仍給出建議：「開始運動的話，就會有健康健壯的身材。如果把減肥當目標就常常會失敗，要把運動當作日常生活習慣。」更叮嚀：「你要在旁邊常常鼓勵、稱讚他，妳先生才有信心繼續運動。」

▲蘇志燮大年初六來台舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）



第三位選中的則是一位陪著女友前來的男士，他稱自己在去年大阪見面會就想和女友求婚，但因為帶錯戒指只好作罷，「希望陶斯可以給我提起勇氣的一句話，可以讓我在你面前跟女友求婚嗎？」讓蘇志燮也露出驚訝的表情，趕緊問：「你今天帶了戒指了嗎？」

▲蘇志燮看到粉絲求婚露出驚訝表情。（圖／讀者提供）

蘇志燮也跟著緊張到拿出手帕擦汗，在看到女粉絲答應求婚後，直喊：「我真的非常感動！」他笑說，雖然自己沒有結過婚，「但大家都說結婚後就是一體，我不這麼認為，兩個人應該還是獨立的個體，但一起攜手度過。」更承諾：「如果你們以後有小孩，牽著他一起來的話，到時候身為保母的我會努力的。」

▲蘇志燮看到粉絲求婚成功也非常感動。（圖／讀者提供）

而在偶像面前被求婚，女粉絲幸福說道：「我覺得我男友和蘇志燮一樣好！」求婚的男友也笑說：「（陪女友來追星）雖然有點嫉妒，不過大蘇還滿帥的！」支持和陪伴另一半追星，甚至在女友最愛偶像面前求婚的行為，也被稱作「最強神隊友」。

▲蘇志燮看到粉絲求婚成功也非常感動。（圖／讀者提供）