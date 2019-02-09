BTS美國三大典禮全制霸！　「主辦特別邀請」出發葛萊美

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇一年一度盛事「第61屆葛萊美獎」即將在美國時間10日晚間（台灣時間11日上午9點）舉行，南韓天團防彈少年團（BTS）的專輯《LOVE YOURSELF: TEAR》入圍「最佳唱片設計包裝獎」。他們也受到大會邀請出席擔任頒獎人，正式在美國三大音樂頒獎典禮插旗成功。

▲防彈少年團年後第一個工作就是出席葛萊美獎。（圖／CFP）



「第61屆葛萊美獎」入圍名單中，防彈少年團的專輯《LOVE YOURSELF: TEAR》入圍了「Best Recording Package」（最佳唱片設計包裝獎）。雖然被提名人是設計師HuskyFox，但依然成功讓防彈少年團的名字出現在葛萊美獎入圍名單中。同樣入圍該獎項的，還有台灣知名唱片包裝設計師蕭青陽，也是他第五度入圍該獎項。

▲防彈少年團開心出發葛萊美獎。（圖／翻攝自推特）



由於防彈少年團並非真正被提名的入圍者，因此是否出席典禮，事前也是未知數。直到美國媒體《Variety》獨家報導防彈少年團將出席葛萊美後，5日他們所屬的經紀公司BigHit娛樂才正式宣佈：「防彈少年團將以頒獎人身份出席葛萊美獎」。

▲防彈少年團開心出發葛萊美獎。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團在南韓時間9日正式收假並前往美國洛杉磯，也是首次有南韓歌手參加葛萊美獎。而他們在美國流行音樂圈三大獎：葛萊美獎、美國告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）和全美音樂獎（American Music Awards）都順利插旗，也是南韓歌手第一人。

▲防彈少年團開心出發葛萊美獎。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團前年9月前往美國展開巡演和專輯宣傳，並上了知名脫口秀《吉米A咖秀》，SUGA被主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）問道：「下一步的目標時？」他霸氣表示：「前進葛萊美？（Go to Grammy？）」讓SUGA繼在蠶室體育館開唱、登上Billboard「HOT 100 Chart」、開日本巨蛋巡迴演唱會以及在美國大型體育場開演唱會後，再次被粉絲稱作「神預言」。