《101》出身男偶像「被CEO老婆摸身體」　成員崩潰求救：請幫我們！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓新人男團「A-TEEN」成員包括曾參加《PRODUCE 101》第二季的金燦、崔東河等10名成員組成，在去年8月終於圓夢出道。沒想到不過半年，就爆出成員們被經紀公司老闆和其妻子性騷擾，其中最小的成員還是未成年，也讓他們上網求救。

▲韓團A-TEEN遭公司老闆與其老婆性騷擾，成員上網求救。（圖／翻攝自IG）

A-TEEN由於還是新人團體，曝光量和作品還沒有很多，目前在官方IG上也只有一篇貼文，內容卻是成員們向外界求救。成員們在唯一的一篇貼文寫道：「希望正義可以伸張，請幫幫我們。」而傷害他們就，就是最應該保護他們的經紀公司老闆。

A-TEEN在去年赴東京工作時，在用餐途中被經紀公司老闆和其妻子性騷擾，兩人用「十分不恰當的方式觸摸其中六位成員的身體」，過程中老闆夫妻的女兒也在現場，甚至曾經試著阻止。團員中年紀最輕的成員只有17歲，這次事件讓他們留下心理創傷，正在接受心理和藥物治療。

成員們在一月底於Instagram留下求救訊息，也慢慢開始在網路上發酵，目前已有超過10萬人按讚。更有人在推特發起「JusticeForATEEN」的話題，被他們聲援，希望能早日脫離公司。