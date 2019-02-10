被問解散了嗎⋯Luna笑著道歉　正面回應「f(x)現況」粉絲看哭了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團f(x)唱紅《HOT SUMMER》、《Electric Shock》等歌曲，但成員雪莉（Sulli）在2015年退出後，f(x)多以個人活動，合體發片寥寥可數。日前成員Luna在個人YouTube頻道開直播，被問到「f(x)是不是已經解散」等相關問題時，正面給出回應。

▲Luna在直播上回應「f(x)現況」。（圖／翻攝自YouTube／Luna's Alphabet）

Luna於8日在個人YouTube頻道「Luna's alphabet」開直播，對著鏡頭演唱包括《Cash Me Out》、《Diamond》等多首歌曲，展現美聲歌喉。同時面對粉絲疑問f(x)是否已經解散的問題，Luna非常堅定的表示：「我們沒有解散，我們真的沒有解散，我們現在還是ING！」

▲f(x)已經快四年沒有合體活動。（圖／翻攝自f(x)臉書）

Luna也遺憾說道：「對不起讓你們長時間以來一直等待，還有對不起讓我們MeU（粉絲名稱）哭了，還有對不起每次都是自己出現。我以後還會經常自己出現，同時也會為了和成員們一起出現而用心準備。對不起，給大家帶來Sorry這首歌。」不斷道歉卻還是笑著的模樣，讓粉絲非常心疼。

▲Luna日前在節目上被問到雪莉時，露出尷尬的驚慌表情。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

Luna日前上南韓綜藝節目《黃金漁場Radio Star》，主持人金九拉問：「同一個團體有雪莉嘛，那不如問問雪莉意見呢？」Luna當場愣住，眼球突然強烈左右晃動，尷尬笑說：「怎麼突然提到雪莉呢？」接著小心翼翼回道：「因為『那個朋友』已經離開了⋯⋯」尷尬畫面引起網友熱議。