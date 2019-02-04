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逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

記者田暐瑋／綜合報導

逸祥2015年與初戀女友白白（白馨儒）分手，女方因為覺得他事業上沒有突破，只想靠著「殺蛇」闖蕩，無法讓人託付下半生，成了分手原因之一。新的一年他換了新招，在節目上模仿孫安佐，講一講還錯頻講到鹿希派，讓一旁的吳宗憲露出尷尬笑容，之後的孫安佐表演更是讓全場傻眼，連Sandy都垮臉笑不出來，被不少網友虧：「滿滿的尷尬…」

逸祥上《小明星大跟班》新年單元，和卡古、阿虎一起表演模仿秀，向來是以殺蛇為招牌演出的他，終於換了新招數，改為模仿孫安佐，他也直言現在表演的舞台越來越少，希望能藉此增加曝光率，多提供他表演機會，更信心滿滿表示有學了新的東西。

▲逸祥表演。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲逸祥表演。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

主題是模仿孫安佐，不過逸祥一開始就說出了鹿希派當初引發爭議的名言：「我就能把那裏（市政府）給炸了！」讓一旁的吳宗憲露出略顯尷尬的笑容，而Sandy眼神也飄向一旁勉強苦笑，接著逸祥舉出自己開發了「安佐系統」，靠著3個重點走紅演藝圈，分別是靠動漫、靠健身、靠父母。

逸祥拿出自己畫的動漫，翻到背面的空白處，講到前女友白白的關鍵字就中途卡住，一旁的卡古馬上說出：「白白嗎？」讓他一秒尷尬，之後講到健身就露出用陰影畫出的肌肉，介紹自己的胸肌、腹肌等等，又用「ㄐㄧ」的諧音開黃腔，接著才話鋒一轉：「肌耐力啦～」

▲逸祥表演。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲逸祥表演，Sandy笑不出來。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

此時鏡頭一轉，拍到坐在一旁的Sandy，她露出尷尬表情，笑不太出來，最後曹西平也直言：「就是逸祥那段稍微比較差了一點。」不少網友也表示「逸祥...滿滿的尷尬」、「逸祥的安佐表演sandy根本笑不出來」、「卡古、逸祥你們還是要加油啊」、「最後三人那段真的有點乾」。

▲逸祥表演。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲曹西平評論逸祥表演。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

不過吳宗憲也鼓勵，不要失去表演的熱情，「我們努力去搞笑，搞到人家感動了，沒有失去他的熱情，走紅了以後上節目依舊熱情。」網友紛紛大讚：「果然是憲哥，每一句話都是人生大道理，還這麼用心鼓勵後輩！」

▲逸祥表演。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲網友反應（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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