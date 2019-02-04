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孫安佐太白目！　這舉動激怒人「同學發飆出拳狠揍」

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐回台後認真經營YouTube頻道，藉著健身、動漫題材，聚集一批同好，瞬間成為網路紅人，日前他找來表姐「艾莉兒」和另名朋友一起組樂高，回憶起以前在學校因為舉動太白目惹毛同學，被對方狠狠揍了一拳。

孫安佐在最新的影片中找來表姐和朋友一起組樂高，聊起以前在學校上英文課要分組比賽，自己這組得了很高分，但另一組的同學分數很低，心情顯得相當落寞，當時正好是過年期間，他就跑到對方面前唱起新年快樂歌：「恭喜恭喜恭喜你啊～恭喜恭喜恭喜你～」

▲孫安佐被揍。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲孫安佐被揍。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

沒有察覺到同學的心情，孫安佐的白目舉動當場激怒對方，一拳就往他的臉上揍下去，現在想起來，他笑笑說：「那時候也是我白癡。」身旁好友也附和：「是你的問題。」表姐則是補刀虧他當初太胖，難怪會被揍，更吐槽：「你現在也滿白癡的啊！」

不過比起開箱玩具，網友對「國民表姐」艾莉兒的興趣更大，紛紛留言歪樓，其實整集重點是「開箱表姐」，還要表姐Instagram。事實上，先前表姐IG就曾曝光過，她大方公開分享生活美照，也曾貼出與狄鶯的合照，兩人大眼微笑模樣頗為相像。

孫安佐跟表姐開箱玩具。（圖／翻攝自Youtube／孫安佐、艾莉兒IG）

▲孫安佐跟表姐開箱玩具。（圖／翻攝自Youtube／孫安佐、艾莉兒IG）

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

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