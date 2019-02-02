史上最貴尾牙！金曲3后2王現身　超狂陣容「比拼盤演唱會強」

記者李玟儀／綜合報導

知名經紀人陳鎮川旗下的源活娛樂和天地合娛樂在1日舉辦聯合尾牙，明星大咖齊聚寒舍艾美，名單列出來嚇死人！3歌后張清芳、張惠妹、艾怡良，2歌王庾澄慶、蕭敬騰，再加上視后楊丞琳，影后謝盈萱、羅志祥、玖壹壹、八三夭等，陣容比拼盤演唱會還要厲害。

▲阿妹和團隊結束年前最後一唱。（圖／翻攝自張惠妹IG）

艾怡良在臉書分享影片，她隨著音樂搖擺，背後的歌聲正是蕭敬騰正在演唱《王妃》，除了一旁跟她一樣很嗨的白T男子之外，隱約也可見後方的員工們享受在音樂的狂歡之中。

另外張惠妹也在Instagram上PO出和安那以及工作人員的合照，透露這是過年前的最後一唱，有網友留言希望能夠開直播，她順應歌迷要求，在臉書開了1個多小時的直播，她提到在尾牙時和蕭敬騰合唱《一眼瞬間》不過忘詞了，直播接近尾聲時，竟當場拔睫毛。

▲張惠妹直播拔睫毛，拔完對比，其實根本沒差！（圖／翻攝自張惠妹臉書）

張惠妹打算拔睫毛後，助理超緊張想阻止，不過她覺得「直播拔睫毛」這件事超high，整個人手指不停摸著假睫毛蠢蠢欲動，最後下定決心要當著網友的面卸掉厚重睫毛，為此她先換了一首快節奏的歌曲《傲嬌》，一邊跟隨著音樂擺動，一邊拔睫毛，網友甚至提出大膽要求：「順便卸妝啦！」把阿妹逗得樂不可支。

阿妹卸掉單邊的假睫毛後與另一邊相互對比，雖然她認為保有假睫毛的一邊比較美，但粉絲都說根本沒差，「怎麼辦，沒有睫毛更正了！」更有歌迷誇沒拔前是艷麗，但拔完變好清純！