正妹歌手推21字超長歌名！　拍MV遇颱風咬牙淋風雨

▲林希子推出新歌MV。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）



記者翁子涵／台北報導

林希子推出首張專輯《我披著世界轉動》，主打歌〈只想一個人靜靜地看著聽著等著也許我就睡著了〉，以長達21個字的歌名創下華語歌壇最長紀錄，掀起網友熱議，MV特別邀請新銳導演孫明宇執導，MV拍攝過程更是狀況連連，當時正逢颱風環流接近台灣，劇組原定先拍棚內戲，但導演臨場判斷天光正好，雖然風勢偏強但尚未下雨，當機立斷帶著全員直奔北海岸名勝淺水灣搶拍外景。

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▲▼林希子在雨中完成拍攝。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）



拍攝途中仍不時遇到環流帶來的陣雨，林希子被淋到全身濕透、頭髮濕成一片，畫面狼狽卻依舊敬業完成拍攝，她笑說：「只要轉個念頭，一切都會變得甘之如飴。」林希子在MV中飾演一名攝影助理，在棚內辛苦工作，甚至蹲在地上撕地膠，還要忍受導演碎碎念，情緒幾乎瀕臨爆炸，就在她抬頭凝視棚內牆上一幅風景畫、戴著耳機聽音樂的瞬間，竟被吸入畫中世界，傳遞出「轉念」的核心概念。



老闆兼經紀人劉玉霖更展現「寵才模式」，因為林希子一直吵著想喝冰沙、吃冰淇淋，當場直接買了一整箱冰沙犒賞全劇組，晚上收工後還特地帶她到西門町百年老字號冰淇淋朝聖，林希子看到最愛的李梅、桂圓口味，味蕾大動，隨後又帶她轉往日式居酒屋大啖美食。

