ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Jennie科切拉「又比出中指」惹議
《21世紀大君夫人》第3集劇透超甜
劉品言坐月子「連晨翔跑去做近視雷射」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

正妹歌手推21字超長歌名！　拍MV遇颱風咬牙淋風雨

▲▼林希子推出新歌MV。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）

林希子推出新歌MV。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）

記者翁子涵／台北報導

林希子推出首張專輯《我披著世界轉動》，主打歌〈只想一個人靜靜地看著聽著等著也許我就睡著了〉，以長達21個字的歌名創下華語歌壇最長紀錄，掀起網友熱議，MV特別邀請新銳導演孫明宇執導，MV拍攝過程更是狀況連連，當時正逢颱風環流接近台灣，劇組原定先拍棚內戲，但導演臨場判斷天光正好，雖然風勢偏強但尚未下雨，當機立斷帶著全員直奔北海岸名勝淺水灣搶拍外景。

▲▼林希子在雨中完成拍攝。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼林希子在雨中完成拍攝。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）

▲▼林希子推出新歌MV。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）

拍攝途中仍不時遇到環流帶來的陣雨，林希子被淋到全身濕透、頭髮濕成一片，畫面狼狽卻依舊敬業完成拍攝，她笑說：「只要轉個念頭，一切都會變得甘之如飴。」林希子在MV中飾演一名攝影助理，在棚內辛苦工作，甚至蹲在地上撕地膠，還要忍受導演碎碎念，情緒幾乎瀕臨爆炸，就在她抬頭凝視棚內牆上一幅風景畫、戴著耳機聽音樂的瞬間，竟被吸入畫中世界，傳遞出「轉念」的核心概念。
 
老闆兼經紀人劉玉霖更展現「寵才模式」，因為林希子一直吵著想喝冰沙、吃冰淇淋，當場直接買了一整箱冰沙犒賞全劇組，晚上收工後還特地帶她到西門町百年老字號冰淇淋朝聖，林希子看到最愛的李梅、桂圓口味，味蕾大動，隨後又帶她轉往日式居酒屋大啖美食。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

13小時前

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

6小時前

張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

11小時前

消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

4/15 08:07

李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

4/15 19:36

許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

7小時前

白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持男星」！

白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持男星」！

9小時前

吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

4/15 11:24

《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

4/15 19:06

向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

23小時前

才被傳秘婚翁鈺鈞　許志豪不藏了...終於公開喜訊「就在6月」！

才被傳秘婚翁鈺鈞　許志豪不藏了...終於公開喜訊「就在6月」！

4小時前

林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

5小時前

熱門影音

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談

梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談
「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕

「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
王瞳思念艾成「想哭就哭」　曝感情現況：沒人敢追

王瞳思念艾成「想哭就哭」　曝感情現況：沒人敢追
林襄.李多慧尬舞好香　兩人互相吐槽超可愛

林襄.李多慧尬舞好香　兩人互相吐槽超可愛
宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞

宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋

被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋
BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...
劉嘉玲打給梁朝偉　撒嬌喊：I love you

劉嘉玲打給梁朝偉　撒嬌喊：I love you
田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

看更多

【這機率多小？】女駕駛闖紅燈！3輛同款車撞一團 目擊者喊「荒唐」

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前10

小孩對環境很敏感！林志玲揭「空氣育兒經」與2歲愛兒私下互動曝光

1小時前46

壯壯「低胸包不住上圍」由上往下拍！　超兇事業線全看光

2小時前0

瘦子樂當女兒傻瓜「被塗指甲油」！　爆愛上「露肚裝」揭人父煩惱

2小時前1

BTS隊長RM指定合作！HONNE歡度10週年　「信守承諾」確定5度來台

2小時前20

謝京穎挺孕肚做皮拉提斯　親揭孕晚期日常：每個時刻都想睡

2小時前1314

鄭家純搭Uber被當豔遇！司機強行談心「想約會」　官方急回應

2小時前0

正妹歌手推21字超長歌名！　拍MV遇颱風咬牙淋風雨

3小時前20

張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

3小時前0

50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

3小時前20

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？
    13小時前148
  2. 文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　
    6小時前43
  3. 張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥鬆口近況「有比較好了」
    11小時前147
  4. 她消失演藝圈20年現身了！
    4/15 08:07169
  5. 李珠珢前隊友宣布辭職！痛訴遭霸凌「躲在廁所哭」
    4/15 19:362014
  6. 許光漢爆秘戀子瑜首露面！
    7小時前127
  7. 白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　竟是知名主持男星
    9小時前229
  8. 吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」
    4/15 11:241
  9. 《爸爸去哪兒》森碟18歲了！爸媽曬她美照
    4/15 19:061
  10. 向華強自爆「分房向太10多年」揭熟齡婚姻祕訣
    23小時前102
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合