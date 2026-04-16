《21世紀大君夫人》第3集劇透超甜　IU飛奔進邊佑錫懷裡　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫領銜主演，目前只播2集就站穩收視冠軍。官方16日公開第3、4集搶先看版本，IU飾演的成熙周正式搬入大君住處，在學習宮中相關禮儀時，她飛奔進邊佑錫懷裡，看得全網揚起笑容，甜蜜互動再度引起暴動。

▲《21世紀大君夫人》最新劇透出爐。（圖／翻攝自MBC）



官方近來釋出《21世紀大君夫人》第3、4集搶先看，IU飾演的成熙周準備嫁給理安大君，於是住進未婚夫私邸，並接受宮中相關禮儀教育，有趣的是，她反客為主，看出宮女姿勢不正，兩人突然房間裡上起皮拉提斯。

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▲《21世紀大君夫人》最新劇透出爐，IU飛奔進邊佑錫懷裡。（圖／翻攝自MBC）



下一秒，理安大君走入房裡，成熙周飛奔衝進他的懷中，兩人曖昧的互動，當場被兩位宮女目擊，他尷尬地說：「很多人在看。」成熙周露出甜美笑容說：「快把宮女大人帶走，我現在要做的事情堆了一堆，光是矯正姿勢就要熬到天亮了。」

《21世紀大君夫人》最新預告萌到劇迷尖叫，留言區笑喊「這才是我要的浪漫喜劇」、「太可愛了熙周」、「好喜歡這一對」。