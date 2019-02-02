ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

記者李玟儀／綜合報導

隋棠平安生下第3胎Olie之後，結束坐月子便立刻重回職場，這段期間老公帶著大兒子Max飛美國，她為了兼顧工作及育兒，出門上班就把女兒Lucy帶在身邊。小Lucy成為辦公室裡同事們的寵兒，隋棠員工記錄了Lucy的一天，抱著大熊穿梭在辦公室的萌樣讓人融化。

▲▼2歲女兒Lucy陪隋棠上班。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

▲Lucy小跟班現身隋棠辦公室。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

隋棠服裝品牌的臉書上，公開一系列「棠老闆小跟班」Lucy在辦公室裡的日常。Lucy和媽媽站一起時，才2歲的她竟然個頭已經到媽媽的大腿位置，完美繼承爸媽的高個子基因。

Lucy穿著寶藍色上衣搭配黑色吊帶褲，潮娃的穿衣風格被粉絲誇是幼童界的時尚指標，她雙手抱著粉色絨毛熊玩偶，形影不離跟在媽媽身邊，雙眼不時好奇地觀察四周，雖然不怕生但還是有些靦腆，突然瞥見男性同仁的辦公室，看到叔叔的她，和許多小女童第一個反應一樣，緊張地向媽媽討抱。

▲▼2歲女兒Lucy陪隋棠上班。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

▲▼2歲Lucy黏在媽媽身邊，但只是安靜地看，不吵不鬧。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

跟著隋棠到了辦公室，Lucy獨自坐在沙發上，看著自己離在辦公座位的媽媽好遠，小跟班跳下沙發又黏到媽媽身邊，最後隋棠索性搬來餐椅，她坐在自己專屬的椅子上，媽媽就在伸手可及的地方，她終於露出安心的笑臉，員工透露：「（Lucy）整晚奶音笑聲融化所有人。」不吵不鬧又乖巧可愛的Lucy儼然成為辦公室的寵兒。

▲▼2歲女兒Lucy陪隋棠上班。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

▲▼露出燦笑的Lucy笑臉和哥哥Max很像。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

▲▼2歲女兒Lucy陪隋棠上班。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

不過最讓粉絲驚艷的還是隋棠的身材，生過三胎的她，穿著緊身裙依舊沒有小腹，四肢也很纖細，苗條曲線讓粉絲很羨慕，未修圖的全身照超不科學，看到這種身材網友忍不住哀號：「棠棠太過分了！太令人羨慕忌妒。」

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

為演乞丐...林依晨親身「台北車站行乞」　3原因網推：難怪會紅！

網傳《跑男7》回歸成員！「第一集來賓名單」曝光　粉絲：這會爆

鈕承澤「性侵幹話」變鐵證遭起訴！　受害女LINE截圖打臉狡辯

郭彥均堅持「年夜飯回娘家吃」　貼心舉動護妻網讚：國民老公範本

過年必看！「5面相偏財運旺」　這一種人最容易突然發財

片商砸3100萬誘「波神」裸上身！　葉子楣「死不露3點」爆內幕

狼師猥褻4女童！隋棠罕見發火：下三濫　痛揭「詭異求救行徑」

《飢餓》請到「本土劇超大咖男神」　網看大合照驚：哇，稀客！

「蠻牛太太」悲慘童年！被繼母「關狗籠1年」　同學霸凌譏：肥豬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠, Max, Tony, Lucy, Olie

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳宗憲大年初二「為了他拋家棄女」　Sandy激動：我印象很深！
  2. 專訪／Ella戀愛過程公開！解孵「還沒交往就提行李住她家」
  3. 小薰可青半夜當坐檯小姐　酒客認出「不敢亂摸」
  4. 哈孝遠妻「憂鬱症」　聽到陳意涵秒爆哭：她好可憐！
  5. 2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭
  6. 專訪／王偉忠破天荒演神經病　謝念祖笑：被他毒舌過的人超爽
  7. 直銷做1年曝近況　裴琳：我沒有不要演藝圈
  8. 測驗／2018夯陸劇重點抓到沒？答完10題變戲劇上神
  9. 雷／《天空之城》結局神呼應！藝瑞、宇宙決定OO　慧娜親母現身是她
  10. MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366