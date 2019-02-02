2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

記者李玟儀／綜合報導

隋棠平安生下第3胎Olie之後，結束坐月子便立刻重回職場，這段期間老公帶著大兒子Max飛美國，她為了兼顧工作及育兒，出門上班就把女兒Lucy帶在身邊。小Lucy成為辦公室裡同事們的寵兒，隋棠員工記錄了Lucy的一天，抱著大熊穿梭在辦公室的萌樣讓人融化。

▲Lucy小跟班現身隋棠辦公室。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

隋棠服裝品牌的臉書上，公開一系列「棠老闆小跟班」Lucy在辦公室裡的日常。Lucy和媽媽站一起時，才2歲的她竟然個頭已經到媽媽的大腿位置，完美繼承爸媽的高個子基因。

Lucy穿著寶藍色上衣搭配黑色吊帶褲，潮娃的穿衣風格被粉絲誇是幼童界的時尚指標，她雙手抱著粉色絨毛熊玩偶，形影不離跟在媽媽身邊，雙眼不時好奇地觀察四周，雖然不怕生但還是有些靦腆，突然瞥見男性同仁的辦公室，看到叔叔的她，和許多小女童第一個反應一樣，緊張地向媽媽討抱。

▲▼2歲Lucy黏在媽媽身邊，但只是安靜地看，不吵不鬧。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

跟著隋棠到了辦公室，Lucy獨自坐在沙發上，看著自己離在辦公座位的媽媽好遠，小跟班跳下沙發又黏到媽媽身邊，最後隋棠索性搬來餐椅，她坐在自己專屬的椅子上，媽媽就在伸手可及的地方，她終於露出安心的笑臉，員工透露：「（Lucy）整晚奶音笑聲融化所有人。」不吵不鬧又乖巧可愛的Lucy儼然成為辦公室的寵兒。

▲▼露出燦笑的Lucy笑臉和哥哥Max很像。（圖／翻攝自臉書／SUITANGTANG）

不過最讓粉絲驚艷的還是隋棠的身材，生過三胎的她，穿著緊身裙依舊沒有小腹，四肢也很纖細，苗條曲線讓粉絲很羨慕，未修圖的全身照超不科學，看到這種身材網友忍不住哀號：「棠棠太過分了！太令人羨慕忌妒。」