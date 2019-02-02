張惠妹「直播中拔假睫毛」！結果揭曉　網狂讚：變很清純

記者李玟儀／綜合報導

天后張惠妹招牌的妝容就是煙燻妝配上厚重的假睫毛，1日她在臉書開直播，有粉絲提議拔睫毛，她覺得留言太有創意忍不住笑出聲，並答應獻上首次「直播拔睫毛」，仔細研究該從何處下手時，似乎覺得太荒唐了，瞬間爆出爽朗笑聲。

▲張惠妹直播拔睫毛。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

張惠妹打算拔睫毛後，助理超緊張想阻止，不過她覺得「直播拔睫毛」這件事超high，整個人手指不停摸著假睫毛蠢蠢欲動，最後下定決心要當著網友的面卸掉厚重睫毛，為此她先換了一首快節奏的歌曲《傲嬌》，一邊跟隨著音樂擺動，一邊拔睫毛，網友甚至提出大膽要求：「順便卸妝啦！」把阿妹逗得樂不可支。

▲▼張惠妹直播拔睫毛，拔完對比，其實根本沒差！（圖／翻攝自張惠妹臉書）

在鏡頭前張惠妹從眼尾開始下手，拔掉一截一截的假睫毛，還不忘像美妝YouTuber一樣秀給粉絲看，還即興唱個幾句，過程中提到隔天早上經紀人起床看到影片可能會生氣，雖然嘴上說著怕經紀人不高興，但她手的動作還是沒停。

▲網友讚美阿妹拔掉假睫毛後很清純。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

阿妹卸掉單邊的假睫毛後與另一邊相互對比，雖然她認為保有假睫毛的一邊比較美，但粉絲都說根本沒差，「怎麼辦，沒有睫毛更正了！」更有歌迷誇沒拔前是艷麗，但拔完變好清純！