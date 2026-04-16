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50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

記者黃庠棻／台北報導

香港資深演員佘詩曼年初才以夯劇《新聞女王2》奪下第四座視后獎座，事業再攀高峰。憑藉這股氣勢，她馬不停蹄推出新作《正義女神》，這也是她出道29年首次接下法官角色，意義非凡。

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

佘詩曼坦言Man姐（新聞女王中角色）的形象非常深植人心，為了擺脫前作印象先從造型著手改變，包括刻意留長頭髮、配戴眼鏡，打造「書蟲型法官」形象，「通常修讀法律的人都要讀很多書，希望這個造型能讓大家覺得是另一個人。」

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佘詩曼在《正義女神》中飾演前高等法院暫委法官「言惠知」，卻選擇主動降職，轉往少年法庭擔任裁判官，面對一樁樁未成年犯罪案件，試圖在法律與人性之間找到平衡。

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《正義女神》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

為了詮釋少年法庭的特殊性，佘詩曼在語氣與表演上也下足功夫「要有威嚴，但同時又要帶一點磁場。」她進一步解釋，少年犯並非單純對錯問題「做錯事要受罰，但如果他沒做錯，我們應該給機會。」如何在不帶個人立場的前提下，流露出一絲「慈悲感」，也成為她認為最困難的表演挑戰。

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／年代提供）

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／年代提供）

而佘詩曼多年來維持22吋蛇腰身材令人稱羨，近日她大方分享自己是吃不胖體質，笑稱只要2、3天不吃消夜直接就寢，體重就會自動下降，她自知不能再瘦下去，因此「一定要吃宵夜」，此言一出羨煞眾人。

曾以電影《野獸之瞳》奪下金馬最佳男配角的譚耀文，睽違20年回歸TVB拍劇，飾演律政司副刑事檢控專員、同時也是言惠知前夫，與佘詩曼再度合作掀起話題。他形容兩人之間並非激烈對撞的火花，而是「很成熟、互相信任的溝通」，甚至收工後還會透過訊息討論劇本細節「大家會一起研究哪些地方可以做得更好。」

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／年代提供）

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／年代提供）

談到對手戲最印象深刻的一幕，譚耀文忍不住大讚佘詩曼的哭戲「有一場我們輸了官司，她可以在一秒鐘之內就淚流滿面，真的非常專業。」此外，角色本身也極具挑戰性，他笑說必須背誦大量法律術語，還要透過語氣與提問技巧在法庭上「設局」，「這是一種語言的技術，怎樣引導對方說出你想要的答案。」角色魅力與演技層次同步拉滿。

另一位亞姐出身陳煒則飾演資深律師「高淑樺」，與佘詩曼在劇中多場對手戲火力全開。她透露，因為台詞量龐大，拍攝期間幾乎沒有時間閒聊，「從化妝到收工都在背劇本、研究角色」，現場氣氛反而更專注於表演本身。

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《正義女神》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

談到26歲女演員劉倬昕反串又逆齡飾演她14歲的兒子，她也給予高度評價，「她為角色設計了很多細節，是非常用心的演員。」儘管角色設定叛逆難搞，但戲外兩人互動卻像朋友般自然。從資深演員到新生代的對戲火花，也讓《正義女神》在專業法庭戲之外，多了一層人物情感厚度。

《正義女神》以少年法庭為核心舞台，講述由佘詩曼飾演的裁判官「言惠知」，在一宗宗未成年犯罪案件中，面對法律與人性之間的拉扯，試圖在懲罰與救贖之間找到平衡。隨著案件推進，言惠知與前夫邱光正（譚耀文飾）、資深律師高淑樺（陳煒飾）之間的關係也逐漸交織出更複雜的情感與立場對立，讓法庭攻防不只關乎勝負，更牽動人心。

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《正義女神》是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

更多精彩內容，敬請鎖定4/17（五）起每週一至週五晚間8點年代MUCH台的《正義女神》，該劇現正也於台灣大哥大MyVideo熱播中，帶領觀眾直擊人性最真實的灰色地帶。

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佘詩曼正義女神

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