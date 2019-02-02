韓國瑜哀怨「很久沒有啪啪啪」原因曝光！　4細節認證操到翻

記者許逸群、李玟儀／綜合報導

壹電視的當家主播陳雅琳在春節期間主持特別節目《閱讀城市》，將獨家訪問六都市長柯文哲、韓國瑜、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕及黃偉哲，其中韓國瑜市長自爆：「已經很久沒有洞房花燭夜！」讓訪談增添不少笑料。

▲陳雅琳專訪韓國瑜。（圖／壹電視提供）

高雄市長韓國瑜訴苦：「現在每天累得像狗一樣！」接著透露很久沒有「洞房花燭夜」，接手市政後行程超滿，的確對市長的體力是一大考驗，究竟有多操，從座車上就能感受到。

陳雅琳跟著搭乘韓國瑜座車趴趴走，發現市長在車上衣服亂丟、名片亂塞，壓力太大又開始抽菸，甚至還會乾吞茶葉，韓國瑜說這樣可以提神醒腦，更戲稱：「吃這個還會長頭髮喔！」顯見對禿頭還是很在意。

而柯文哲市長則是開了「柯P學堂」，開課講述《科學談政治》，生態學等各項理論來解析2020總統大選與兩岸關係，就連自己是否參選總統也有公式可解，現場還有一位「特別學生」，正是超夯的「學姊」黃瀞瑩，只是扮演「資深學妹」陳雅琳太會發問敏感議題，學姐頻頻舉出「安靜」牌要主播不能再問，沒效之後反向柯P舉「安靜」牌，不想讓白目老闆再出槌，現場趣味橫生。

桃園市長鄭文燦人稱「胖周瑜」，陳雅琳直接邀請他上健身房騎飛輪、仰臥起坐，市長透露目前體重約80公斤，自嘲「太胖」，希望可以瘦個7、8公斤。另外還有在板橋黃石市場玩闖關遊戲的新北市長侯友宜，以及大秀廚藝的台中市長盧秀燕等，完整節目內容將從2日到10日每晚10點於壹電視播出。