有圖／鈕承澤「新家裝潢」曝光！工業風大坪數豪宅　每坪150.94萬

圖文／鏡週刊

新的一年，依舊深陷性侵風暴的導演鈕承澤搬家了，並且有意脫手舊宅；上個月24日，本刊直擊搬家公司在他案發的頂樓加蓋住處進出，只見橘衣工人們把成箱成箱的物品給搬了出來，全數移往他2016年買的「明日博」億元社區。

據側面打聽，鈕承澤的身邊友人其實並不贊成他在案子未決時刻、入住豪宅惹議，不過他堅持趕著年前完事，看似以「喬遷之喜」沖刷自身之惡的意圖明顯。

根據過往報導，鈕承澤的「明日博」2016年完工時極具話題，「樓高23層，是市民大道3段上的大坪數豪宅，因忠泰建設在一樓還規劃了忠泰美術館，打造藝文氣息，因此住戶除了有中小企業主或高階經理人，也不乏藝文界人士」，他所購入的22樓，同樓層、同面積，單價每坪150.94萬元，不過去年整棟已經跌價。

另外，根據讀者提供的鈕承澤新家照片，雖然看似走管線外露的工業風，不過他想要營造的其實是「布景風」，而且光線偏向昏黃，就像拍片現場一般，愛貓也一同入鏡；可見鈕承澤雖然因為案件，工作全數停擺，但家中氛圍依舊不忘拍片舊業。



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