許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

記者蕭采薇／台北報導

許光漢16日久違現身為代言品牌站台，不過前一天才因為去看了TWICE演唱會，瞎爆出與子瑜的緋聞。對此，他無奈澄清：「網路上的謠言不要亂相信。」並透露當天去看演唱會，其實是因為JYP娛樂的邀約，和子瑜並沒有私交，只是「有打到招呼」。

▲許光漢現身回應和子瑜的緋聞。（圖／記者李毓康攝）

許光漢無奈發聲撇緋聞！親回未來合體JYP可能性

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對於突然爆出的緋聞，許光漢頗為無奈直言：「網路上都這樣啊⋯」不過既然是受JYP娛樂的邀請，是否代表後續有機會合作？他則賣關子笑說：「那也要有邀約才有機會。」

許光漢原本預計赴日本拍戲，不過因電影進度喊卡，難得賺到空閒時光。他透露：「最近就小休息一下，讀劇本、充實自己。」進軍韓國市場的他，也趁機找老師學習韓文和英文。至於近來身形結實不少，他笑說自從拍完《鬼家人》後，就一直維持運動和健身的習慣，近期還想開始練習滑板。

▲許光漢因為去看TWICE演唱會並與周媽媽合照，卻被瞎爆和子瑜的戀情。（圖／翻攝自微博）



霸氣包下林嘉欣陶藝品送暖！背後原因曝光

此外，日前合作影集《詐欺者》的林嘉欣，受訪時透露許光漢買了許多她的陶藝作品。許光漢對此解釋：「因為嘉欣姐真的很厲害，剛好有些朋友是她的粉絲，所以是買來送朋友。如果嘉欣姐想拿回去展，也可以拿回去啦。」而《詐欺者》已完成拍攝，目前正在後製狀態。

▲許光漢不但是代言人，也自己設計logo。（圖／記者李毓康攝）