Jennie科切拉曬辣照！「又比出中指」惹議　網友兩派論戰

記者林汝珊／綜合報導

「人間香奈兒」女團BLACKPINK成員Jennie，一舉一動都備受關注，近日她現身Coachella科切拉音樂節，並在IG曬出一系列美照，不過其中一張她比出中指，再度引起爭議，掀起兩派議論。

▲Jennie曬辣照。（圖／翻攝自IG）

Jennie在IG上傳一系列照片，並標註寫下「chellaaa」，只見她身穿貼身短版上衣搭配低腰牛仔褲，外搭Oversize黑色皮夾克，帥氣又不失性感。不過其中一張照片中，Jennie對鏡頭比出中指手勢而引發討論。

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▲Jennie比出中指，引起熱議。（圖／翻攝自IG）

不少粉絲認為Jennie身為公眾人物，比出中指確實有些不雅；但也有粉絲力挺表示，這正是Jennie在音樂節中展現自我風格的一部分，「很Jennie」、「做自己才是她的魅力」，在網路上掀起兩派意見。

事實上，Jennie日前受邀出席2026 Chanel秋冬大秀，私下逛街時疑似遭黃牛粉絲包圍索取簽名，讓她不堪其擾，之後在IG限時動態上傳對鏡「比中指」自拍，被解讀在回應不理性的粉絲。