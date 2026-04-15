《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸星二代森碟（田雨橙）是跳水運動員田亮和女星葉一茜的女兒，她在2013年參加《爸爸去哪兒》第一季，因可愛的外型受到歡迎，後來雖未往演藝圈發展，卻仍受到網友關注。2008年出生的森碟，在15日迎來18歲生日，最新照片也引來大票網友圍觀。

▲森碟因和父親田亮一起參加《爸爸去哪兒》，受到觀眾的喜愛。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

田亮15日在社群曬出森碟的照片，只見森碟披著一頭長髮，身穿白色背心搭配牛仔褲，笑容甜美，對比當年參加節目的小女孩，已出落得亭亭玉立。田亮在貼文中寫道：「閨女，從今天起，法律上你是個大人了，但在爸爸這兒，你永遠可以撒嬌、犯懶、不講理。」回想起18年前女兒出生那一刻，田亮感嘆自己從此有了「軟肋和鎧甲」，「妳是我這輩子最幸運的『超支』，最捨不得『結算』的幸福。」

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▲▼森碟迎來18歲生日。（圖／翻攝自微博／田亮）

而葉一茜也同步曬出不同組照片，送上祝福說：「時間真的過得好快，我的小姑娘一下子就成年了。」面對步入成人世界的女兒，葉一茜溫柔提醒：「成年之後會遇見更多新鮮事，也會遇到很多不容易，會有開心，也會有迷茫和難過。願你帶著勇氣，乘風而行，從容面對所有風雨與風景。」希望女兒能永遠守住心靈的善良。

▲▼葉一茜分享女兒的另一組慶生美照。（圖／翻攝自微博／葉一茜）