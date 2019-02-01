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郭彥均堅持「年夜飯回娘家吃」　貼心舉動護妻網讚：國民老公範本

記者李玟儀／綜合報導

農曆新年將至，在大家開心放年假、吃團圓飯的時候，有一群人特別有感觸，新手媳婦每到新年最難調適心情，在夫家過年但心裡想的卻是娘家父母有沒有人陪，過個年，身體累心更累，不過男星郭彥均的「貼心舉動」解決了這項難題，讓老婆陳瑋珊既能兼顧婆家，也能照顧到媽媽。

▲▼郭彥均護妻。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

▲郭彥均疼愛老婆，提議除夕也回娘家陪岳母。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

郭彥均3年前的發文每到過年期間，又會重新被廣大的媳婦們找出來討論，他的老婆陳瑋珊是單親家庭，婚後只剩媽媽一個人過年，他曾經提議：「除夕我們早點吃早點回去陪妳媽媽。」老婆雖然擔心媽媽，但為人媳婦還是怕被說話，因此以「媽媽習慣了」為由，婉拒他的提議。

當時郭彥均回答：「習慣是習慣，還是會希望我們在啊！」老婆這才說：「你不會怎麼樣嗎？」他主動表示會和自己媽媽溝通，幾天後他告訴老婆：「我媽媽說那就早點吃就好了啊，那麼簡單。」換來的是老婆的開心與雀躍，婆婆的開明加上老公的主動及貼心，讓兩家人的過年都能圓滿。

▲▼郭彥均護妻。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

▲老婆是單親家庭，郭彥均考量到岳母獨自過年，主動提議回娘家吃年夜飯。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

郭彥均後來受訪時提到，「有時候太太可能不方便講這些，但只要設身處地替對方著想，就能理解，也就更能想出一個兩全其美的方法。」網友聽著他的話感動不已，但他卻說：「她嫁給我才感人。」

今年新年將至，舊聞重新被翻出，郭彥均說：「女人的苦只有同樣是女人才懂，身為女人不要再為難女人了。」除了年夜飯，就連包給長輩的紅包這部分也是，老婆關心媽媽的錢包該怎麼包，他認為媽媽都是一樣的，沒有婆家媽媽、娘家媽媽的區分，於是說：「只要是媽媽都一樣，不分誰的。」他的貼心與孝順堪稱老公典範！

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郭彥均, 陳瑋珊, 小豬

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