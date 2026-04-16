超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

記者吳睿慈／綜合報導

美國科切拉音樂節（Coachella）於4月開跑，南韓16日傳來重磅消息，歌手朴軫永有意打造KPOP最強音樂節「Fanomenon」，YG、JYP、HYBE、SM四大公司破天荒聯手出演，預計在2027年12月登場，對此，JYP正面回應「現在仍處於初步討論階段，具體的事業內容或營運方式尚未確定」，證實KPOP音樂節有譜，但還沒定論。

▲朴軫永有意打造KPOP音樂節。（圖／翻攝自朴軫永IG）



據韓媒報導，四大大型經紀公司HYBE、YG、SM、JYP近期成立合資法人公司JV，背後推手就是朴軫永，有意打造超越科切拉音樂節的KPOP音樂盛典。對此，JYP向韓媒表示，「為了推動K文化產業的全球擴張，確實正在與政府大眾文化交流委員會方面討論協力的合作模式。在民間執行層面上，大眾文化交流委員會音樂分科的4家公司致力推動Fanomenon（ FAN+PHENOMENON）活動，因此正在準備設立法人公司JV的階段。」

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▲YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台，一起打造KPOP音樂節。（圖／翻攝自韓網）



據報導，活動預計在在2027年12月登場，只是，目前仍屬初步討論階段，具體的事業內容或營運方式尚未確定，JYP方面表示：「未來將綜合考量市場狀況及各方意見，在謹慎做出決定。」

雖尚有定論，但朴軫永有意打造KPOP音樂節，甚至找來娛樂四大龍頭YG、JYP、HYBE、SM合作，令粉絲驚呼「好期待」、「一定要去」。