文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

記者吳睿慈／綜合報導



南韓「國民妹妹」文瑾瑩（曾譯：文根英）以童星身份出道，觀眾一路看著她長大，她2017年右手突然出現劇痛，後來診斷出是「急性腔室症候群」，最嚴重的情況是需要截肢救命，緊急停工歷經4次手術才救回手臂。她經過近10年的休息，近期痊癒回歸幕前，並登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，雖因生病的關係胖了不少，但她樂觀表示「身體變大，心也寬了。

▲▼文瑾瑩當時已經被醫生告知「黃金時期已經過了，很有可能開始壞死」，立刻被推進去手術。（圖／翻攝自tvN YouTube）



文瑾瑩近日登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，官方釋出預告，她穿著白色襯衫現身，體型雖然明顯圓潤了不少，但氣色也好很多，聊起2017年突然被診斷出「急性腔室症候群」，醫生當時告訴她：「已經過了搶救的黃金時期了，很有可能開始壞死。」病況非常緊急，立刻就被推進手術房了。

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▲文瑾瑩生病時告訴媽媽「我終於可以好好放下心休息了」。（圖／翻攝自tvN YouTube）



所幸文瑾瑩最後免於截肢危機，成功救回手臂，但她也因此展開長期的抗病過程，從小就出道的她，幾乎沒有休息過，她正面告訴媽媽：「我現在可以放下心好好地休息，我覺得很開心。」

▲文瑾瑩鬼門關前走一趟，樂觀表示「身體變大，心也寬了」。（圖／翻攝自tvN YouTube）



這段時間，文瑾瑩努力養病，也胖了不少，她笑著表示：「我不知道是不是身體變大，所以心也跟著變寬了。」曾是「國民妹妹」的她，也即將邁入40歲，她：「我覺得40歲興奮一點好像也滿有趣的喔。」逗得劉在錫捧腹大笑。