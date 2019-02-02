吳宗憲大年初二「為了他拋家棄女」　Sandy激動：我印象很深！

記者李玟儀／綜合報導

在年末各大公司行號陸續辦尾牙之際，綜藝節目也舉辦了「感謝祭」，讓藝人也能有個平台表達自己的謝意，其中曹西平要感謝的人是「他」，因為有這個人的鼓勵，讓他有勇氣重新站上舞台，這個人就是吳宗憲。

▲▼曹西平因為吳宗憲一句話重回螢光幕。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

《小明星大跟班》製作「藝人年終感謝祭」特輯，曹西平要感謝的對象是吳宗憲，因為對方曾經傳訊息說：「你是天生屬於舞台上的人。」有了這句話讓他備受感動及鼓勵決定復出。

吳宗憲戲稱：「那是場面話。」不過曹西平卻說雖然他愛開玩笑，但場面話都是真實的。曹西平透露曾經有一年新年，吳宗憲竟然在大年初二找他去吃飯，在過年期間還會關心獨自生活的老朋友，這份情誼讓他一直牢牢記在心中，Sandy也證實這件事是真的，「他叫我自己煮，他要帶曹大哥去吃飯，我印象很深！」

▲▼吳宗憲以四葉草第四原則為例。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲說其實人與人之間的關係就是互助，特別是藝人、明星雖然螢光幕上風光無限，但其實私底下生活可能無比孤冷，因此彼此才更要互相關心，他以四葉草第四原則說明：「解決別人的困難，也找到自己的答案。」所有的付出，終有一天會回報到自己身上。