劉品言坐月子「連晨翔跑去做近視雷射」！PO片追問原因：大家評評理

記者潘慧中／綜合報導

劉品言2025年6月甜蜜宣佈與連晨翔結婚，同年底生下女兒後，不時會分享生活點滴。她15日便在社群網站轉發老公近視雷射的影片，並好奇發問：「大家評評理，月中跑去雷射什麼概念？！」

▲劉品言發文要大家評評理。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



對此，連晨翔在貼文裡解釋，做近視雷射手術的日子，剛好也是劉品言住在月子中心的時候，「那時寶寶和太太都有人幫忙照顧，我完全沒有後顧之憂，恢復期的我還可以和太太一起住在月子中心，很會安排的me，我是不是很會選？」

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▲▼劉品言坐月子時，連晨翔跑去做近視雷射。（圖／翻攝自Instagram／esther88、hsiang_5208）



然而實際上，連晨翔和劉品言早就達成協議，他在影片中還原老婆說過的話：「我們在月子中心的時候，老公你就可以去做這些東西，那我們就可以一起好好休息。」

▲連晨翔還原劉品言說過的話。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）



不只這樣，連晨翔還澄清動手術的日子是劉品言坐月子的後期，「前面把妳照顧好就好啦！」他也不忘嘴甜地說，做這個手術就是為了日後把妻女看得更清楚，「這是一種責任，妳們以後就靠我！」

▲連晨翔不忘嘴甜安撫劉品言。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）