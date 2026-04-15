向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影視大亨向華和妻子陳嵐（向太）結婚超過40年，他近來在訪談中大方分享與妻子分房睡10多年的原因，直言「年紀越大，毛病越多」，熟齡夫婦若各有個小天地，反而是保持感情甜蜜的秘訣。

▲向華強夫婦結婚已超過40年。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

向華強坦言，他大約從50多歲開始，睡眠品質就變差，對聲音極度敏感，只要有一點聲音都會醒來。他比較重視養生，習慣11點前睡覺，而老婆向太則是熬夜派，凌晨1點還在刷手機看短劇，所以兩人便分房睡，互不干擾。

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▲向華強坦承自己和向太10多年來都是分房睡。（圖／翻攝自微博）

對於外界「夫妻不該分房」的傳統觀點，向華強直言：「那是因為你還不夠老！」他解釋，年輕人分房確實反常，但夫妻到中年後，會比較需要自己的空間，若勉強擠在一起，容易因為一點小事產生口角，瑣碎摩擦反而傷感情，分房睡能讓彼此冷靜，減少衝突。

向華強也強調，分房睡不代表感情變淡，他提到，自己與向太工作、應酬幾乎都在一起，只有睡覺的幾小時分開。他總結道，人到晚年應該追求最舒服的生活方式，「夫妻之間各有各的小天地是最好的。」一番話打破了外界對模範夫妻必須同床共枕的迷思。

▲向華強和向太的感情仍然甜蜜。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）