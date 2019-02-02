正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭

圖文／鏡週刊

之前本刊爆出孫其君背著正宮女友K小姐，連續2天在郭雪芙家過夜，沒想到更精彩的在後頭；上個月28日本刊持續緊追孫其君，竟然直擊他跟Ｋ小姐的分手談判現場！

▲孫其君與正宮。（圖／鏡週刊提供）

由於談判當時，本刊還未爆出孫其君劈腿郭雪芙（出刊為29日），所以當場感覺得出來K小姐仍想挽回，但孫其君鐵了心要喊切，過程他閃爍其詞，毫不坦承他已移情別戀郭雪芙。事到如今，孫其君龜縮未作回應，郭雪芙方面依然堅持否認2人關係。

後續再經本刊打聽，該名K小姐在北京工作，因為隱隱感到孫其君有劈腿，上個月來她幾乎沒有胃口，常常忘了進食，或者食不下嚥、鎮日以淚洗面因而暴瘦。某次人在北京搭乘地鐵，突然接到友人電話，電話裡頭聊到孫其君，聊到最後當場在地鐵中難過到嚎啕大哭，幾近崩潰。身邊友人對她無不滿滿心疼。

▲孫其君與K小姐。（圖／鏡週刊提供）

原本K小姐去美國見孫家家人的旅程，如今無疾而終，而且根據郭雪芙經紀人的說法，她還是會與「友人們」一同去那找孫其君玩，標準「只見新人笑，不見舊人哭」的慘劇。催淚的是，虔誠的K小姐還不斷為孫其君禱告，雖然她一直百思不得其解，明明孫其君跟郭雪芙之間曖昧早就傳到她耳裡，孫其君卻從未承認，每回問他也是含糊其詞，不肯正面回應。

同時根據K小姐的友人透露，本刊的報導她一則都不想點進去看，畢竟前男友去合作女星家過夜一事太過真實而且殘酷，一方面她也是不想抹滅孫其君在她心目中曾經美好的一面。

收到很多安慰簡訊的K小姐，還有朋友說要去找孫其君「算帳」，心情慢慢平靜並且接受情變事實，也終於在親近友人的陪伴之下開始正常吃喝，並且做出如此感嘆：「這是我最近第一次有真正吃東西的感覺。」



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