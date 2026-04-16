AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優桃乃木香奈擁有甜美臉蛋、E罩杯傲人上圍，去年（2025）10月宣布引退，讓無數粉絲心碎。然而，昨（15）日晚間，她竟無預警現身台北新莊棒球場，一身休閒打扮仍掩蓋不住絕美仙氣，即便坐在觀眾席仍成為球迷焦點，吸引眾多粉絲圍觀拍照，讓現場瞬間暴動。

▲AV女神桃乃木香奈去年引退。（圖／翻攝自IG）

桃乃木香奈低調現身新莊棒球場

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桃乃木香奈昨日無預警在IG限時動態打卡，地點正是「新北市新莊棒球場」，並配文寫道：「看棒球賽」。限動照片中，她身穿深色上衣搭配牛仔褲，雖然穿搭低調，但精緻五官與女神氣質依舊搶眼。她更興奮地與富邦悍將的吉祥物Frankie拍合照。

▲桃乃木香奈與富邦悍將吉祥物Frankie合照（圖／翻攝自IG）

Threads發文：「有人知道我嗎？」釣出大批粉絲

隨後，桃乃木香奈也在Threads上傳影片，影片中她被眾多男粉絲團團包圍，不過粉絲與她仍保持一定的距離。她好起寫下：「大家知道我嗎？」貼文火速釣出大批台灣粉絲湧入留言。有網友激動留言「讓桃乃木小姐知道他多知名」、「有夠可愛！成人展都沒來過，竟然出現在新莊棒球場」、「桃乃木小姐在台灣的人氣一直都很高」。還有網友表示「今天應該到新莊看棒球！！！！！」還有人大讚「超級可愛」。更有不少現場球迷曬出野生捕獲照，直呼：「台灣新莊球場富邦悍將歡迎妳～～」、「謝謝妳今天來」。儘管女神雖然引退，但驚人的魅力依舊不減。

▲桃乃木香奈上傳影片，現場被大批粉絲包圍，PO文問：「大家認識我？」（圖／翻攝自Threads）