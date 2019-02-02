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孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

圖文／鏡週刊

1月29日，本刊揭露孫其君都還沒跟在北京工作的女友K小姐分手，就已經有了郭雪芙家的門禁卡，在她家睡了2夜。期間2人不但穿著格子情侶裝黏進黏出；而且孫其君還稱職充當郭雪芙的司機，貼身載進載出。

孫其君追到了郭雪芙，卻仍隱瞞自己在大陸有1個交往1年多、仍在痴心維護這段遠距離戀愛的正宮K小姐。

  1. 1月28日 19：51 孫其君先坐在連鎖咖啡店看似在等人，之後就有一名女子出現。
  2. 20：16 孫其君看來心意已決，執意跟Ｋ小姐分手，雖然他不斷抱歉，而且覺得自己虧待了人家。
  3. 21：05 分手談判了大約一個小時，孫其君的正宮走出咖啡店，孫其君則在她身後。只見正宮拖著行李箱，可以看出她是一下機就來見孫其君。
  4. 21：06 雖然分手的場面看似平和，不過據悉正宮之前幾近崩潰，孫其君則是相對無言。

更令人傻眼的是，1月29日本刊報導一出，郭雪芙還透過經紀人否認跟孫其君有在交往的關係，強調自己非小三，且「錯愕」「撇戀」孫其君。極有可能郭雪芙在毫無所悉的狀況之下，拍攝《我們不能是朋友》後開始跟孫其君交往，本刊持續跟拍孫其君後續行動，竟然全程目擊難得一見，表面和平但是劇力萬鈞的分手現場。

  1. 21：08 兩人正式離別之後，上演《向左走‧向右走》的戲碼，情境些許催淚。
  2. 21：09 孫其君雖然看似也有哭過，不過轉頭他立即用手機打電話，之後開車出門。

1月28日，也就是在孫其君＆郭雪芙的過夜報導曝光之前，本刊直擊孫其君走路抵達北捷大安站附近的連鎖咖啡店，他一個人買了喝的坐在2樓角落位置滑手機，期間還講電話，感覺正在等待某人。

上個月29日，本刊爆出孫其君還沒跟正宮分手，就已經連續兩天跑去郭雪芙家過夜。

過了大概半小時後，只見孫其君看似從大陸剛回台灣的正宮女友K小姐出現！她拖著行李箱，感覺連家都還沒回，先去上了廁所，然後入座孫其君的對面；一路聊到9點左右，前後大約1個小時的面對面談話過程，2人並沒太過激動，而且時不時地相對無言。

重點是，由於談判當時，本刊還未爆出孫其君劈腿郭雪芙（出刊為29日），所以當場感覺得出來K小姐仍想挽回，K小姐一度表情殷切，似在懇求孫其君、表態並不希望分手；不過頭髮、鬍子都沒整理，面容頹廢的孫其君，倒是雙手抱頭，有時面露無奈，偶爾表現無所謂的模樣。席間，孫其君雖然不斷表示對她的虧欠，但也同時謝謝她的「諒解」及「分開對彼此都好」。孫其君鐵了心要喊切，毫不坦承他已移情別戀郭雪芙。


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