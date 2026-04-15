李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）曾多次來台，受到不少球迷歡迎。怎料，她15日震撼宣布辭退啦啦隊身份，並揭露自己在職場上受到霸凌，恐懼到在廁所痛哭，消息震驚外界。

▲鄭嘉睿15日揭露自己遭到職場霸凌的事實。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

鄭嘉睿透露，自己在工作時被當眾謾罵、受到言語暴力，「要認為是我做了什麼該挨罵的事，或是我的錯，實在無法令我信服，因恐懼感作祟，直到比賽前一刻，我都在廁所裡不停哭泣。」她雖然想撐到比賽結束，但還是被對方強迫離開，「對於沒能遵守與喜愛我的各位之間的約定，我感到非常抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭嘉睿（右二）去年以起亞虎啦啦隊身份來訪應援。（圖／記者李毓康攝）

鄭嘉睿說，自己目前已辭職，並配合醫院治療。她坦言，這段艱難時期多虧擁有相同經歷的同事們給予慰藉，讓她明白自己並不孤單。雖然對於未來出現在粉絲面前的機會變少感到遺憾，但她正努力透過休息與治療，找回安定感，「我不知道是否還能重返職場。但我會努力，雖然無法回到以前那樣開朗的樣子，但我會盡力讓傷口稍微癒合。」

鄭家睿也由衷感謝日以繼夜照顧自己的家人與朋友，並期望後輩不要再經歷相同的事情，「希望閱讀這篇文章的所有人都能明白，自己無心脫口出的言語暴力與謾罵，足以毀掉一個人的人生。」

【鄭嘉睿社群全文】

我在工作期間，在眾人面前遭受了謾罵和言語暴力。

要認為是我做了什麼該挨罵的事，或是我的錯，實在無法令我信服，因恐懼感作祟，直到比賽前一刻，我都在廁所裡不停哭泣。

所以那天我沒能為比賽做結尾。準確來說，我雖然想完成，但對方叫我走開。

對於沒能遵守與喜愛我的各位之間的約定，我感到非常抱歉。

就我個人而言，這次的事情讓我受到了很大的衝擊。但多虧有經歷過同樣遭遇的同事們給予慰藉，目前我正配合醫院治療，過得還算穩定。

雖然存在許多像我一樣有過相同經歷的同事並非好事，但對我來說，多虧了有許多人願意相信我的話，讓我可以僅僅透過辭掉工作並接受治療來度過這段時期，對此我唯有感激。

想到以後出現在與我有約定、喜愛我的各位面前的機會似乎變少了，我感到十分遺憾與抱歉。

我希望能邊治療邊休息，盡快找回安定感，再次向大家問好。由衷感謝日以繼夜在身邊照顧我的家人與朋友們，以及聽到消息後聯絡我的所有人。多虧了你們，我才明白原來我的身邊還是有很多溫暖的人。

現在不安與憂鬱感似乎吞噬了我。我一直相信自己的意志力很堅強，但這段時間忍耐並積壓的一切終究還是爆發了。

我希望後輩們不要再經歷這樣的事。

希望閱讀這篇文章的所有人都能明白，自己無心脫口出的言語暴力與謾罵，足以毀掉一個人的人生。

我不知道是否還能重返職場。但我會努力，雖然無法回到以前那樣開朗的樣子，但我會盡力讓傷口稍微癒合。

謝謝各位的閱讀。