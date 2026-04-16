張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人張書豪和歐陽妮妮於2024年6月宣布結婚，並在2025年迎來兒子「睦睦」的誕生。初當人父的他，16日在社群分享道，隨著兒子的成長，自己不時都會想起那些不幸的孩子，尤其是剴剴，感慨表示若大家都能多付出點關心，或許就能讓下一代活在更健康的世界。

▲張書豪和歐陽妮妮育有一個兒子。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪在貼文中分享道，父母從小灌輸他「比上不足，比下有餘」的觀念，不僅是教他知足，更要隨時提醒自己「再差，都有人更不容易」。看著兒子睦睦在眾人祝福下健康成長，體重一點一滴增加、反應越來越有趣，他感觸良多地表示，在感到感動的同時，不時會想到「有好多孩子並不是這樣長大的」，認為過得好的人，應珍惜擁有的，並學會在他人艱難時，給予適當的幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到遺憾離開的剴剴，張書豪不捨表示：「剴剴離開的時候體重還不到睦睦的一半，想到的瞬間真的很難過。」也因此不斷提醒自己要好好帶領兒子，期許睦睦未來能成為一個能共感、能同理，並保持善良的人。

▲張書豪對於剴剴離開時，體重不到自己兒子的一半感到難過。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪也強調，社會大環境的守護，需要集體力量，「不是只有自己沒事就好，也不是只有自己的孩子幸運就好。」他相信如果每個人都能多關心那些不容易的人，或許能讓下一代活在相對健康的世界，「哪怕只是願意開始去關心而已。」

【張書豪社群全文】

「比上不足，比下有餘」也是爸爸媽媽從小就灌輸我的觀念，但他們提醒我的不僅限於不驕不卑，也不是現在這樣就好，更重要的是時時刻刻提醒自己，再好，都有人更努力，再差，都有人更不容易。你過得不好，要知道比你更不好的人也還在努力，你過得好，要知道還有很多人過得不容易，珍惜擁有的並適當的伸出援手。

睦睦成長的路上，謝謝很多叔叔阿姨哥哥姊姊的祝福，目前為止健康平安的長大。每一次感動的看著他一點一滴的長大，體重一點一滴的增加，笑容跟反應越來越有趣，我都會不時的想到有好多孩子並不是這樣長大的。更遺憾的⋯像剴剴這樣的孩子。

剴剴離開的時候體重還不到睦睦的一半，想到的瞬間真的很難過，我只能不斷的提醒自己，珍惜並且好好的帶領他，成為一個能共感，能同理，並保持善良的人。

不是只有自己沒事就好，也不是只有自己的孩子幸運就好，大環境裡，如果我們每個人都多關心那些不容易的人，不幸的事情，或許能讓我們的下一代，生活在一個相對健康的世界，哪怕只是願意開始去關心而已。