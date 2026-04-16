白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持人」！

記者蔡琛儀／台北報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅，今（16日）上午已抵達雲林縣北港鎮。而台語唱片龍頭豪記唱片旗下歌手沈建豪、林姍、陳思安也現身參與，沈建豪再度重拾志工身分，與吳美琳在路邊發放福食給香燈腳，「站在路邊發便當，看著每一位走得大汗淋漓的信徒接過便當後露出的微笑，那一刻的心情比站在大舞台唱歌還要激動。」

▲ 沈建豪擔任白沙屯媽祖進香志工，幫忙發放福食。（圖／翻攝媽祖北中南志工聯誼會臉書）

《綜藝一級棒》主持班底沈建豪說因為信仰讓他走出人生低谷，因此希望能在現場為更多信眾鼓勵，在進香期間，他每天凌晨便起床協助準備補給物資，與義工團隊友一起將熱騰騰的便當遞給香燈腳，也被不少人認出。

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沈建豪表示，這幾年因為疫情與社會壓力，大家的生活都不容易。他今年特別向媽祖祈求，希望能夠有更多好作品與樂迷分享，他笑言：「在發便當的時候，我也會偷偷觀察信徒們喜歡聽什麼樣的節奏，或許下一首歌的靈感就在這裡！」

▲ 沈建豪擔任白沙屯媽祖進香志工，遇到同門師姐陳思安、林姍。（圖／豪記提供）

此外，豪記唱片的兩大天后林姍與陳思安，也低調加入了進香的行列。兩人雖因工作行程無法全程參與，仍撥空檔在起駕與回鑾的關鍵時刻現身祈福。林姍過去演唱一系列的媽祖聖歌，代表作〈粉紅超跑〉也是其中一首，此次媽祖起駕前，林姍也參與出席獻唱，「每走一步，心裡就多一分平靜。我看見許多長輩帶著孩子，甚至有人推著輪椅都要跟著媽祖，那種信念真的讓人落淚。」她這次幸運鑽轎腳，也祈求媽祖庇佑新專輯製作順利，更透露正在籌備與媽祖有關的新歌。

而近日剛推出新輯《雷陣雨》的「小江蕙」陳思安則是首次追白沙屯媽祖，與林姍一起搭火車到斗南，再轉車到西螺，幸運的遇到媽祖2次，不過她在拜拜時因旁邊的人講太久，她怕自己來不及說，索性幽默祈求：「剛才她說的我都+1！」