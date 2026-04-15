吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈14日在社群網站大方分享自己從「天生小腹婆」蛻變為擁有川字肌的祕訣，除了改變飲食習慣，起床的第一件事就是做5分鐘的腹部運動，「每天堅持做！」

▲吳怡霈1年內腹部變化超明顯。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



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在吳怡霈公開的「晨間喚醒川字肌：7招完整課表」中，前3招聚焦於上腹與側腹的啟動。首先是「屈膝捲腹」，她提醒意識要集中在上腹，且脖子需放鬆不要用力；接著是「抬膝捲腹」，視線看向肚臍來確認動作正確性，感受到上腹痠感即是做對了；第3招則是「左右觸腳踝」，透過雙手左右碰觸腳踝來鍛鍊側腹，並強調過程中要自然呼吸，絕不能憋氣。

▲吳怡霈分享鍛鍊腹肌的菜單。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



針對難搞的下腹線條，吳怡霈安排了「仰臥抬腿三點定格」與「仰臥抬腿」。在做前者的抬腿動作時，腳放下的速度越慢，鍛鍊效果越好，即便一開始無法放到很低，只要有感受到下腹痠痛即可。不只這樣，透過「仰臥剪刀腳」上下交叉運動，並配合肘撐挺胸不駝背的姿勢，能更精準地運用到下腹力量，是讓腹部平坦、修飾線條的核心動作。

▲吳怡霈強調「每天堅持做」才是關鍵。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



最後一招是「側平板支撐」，被吳怡霈封為「讓腰變細的神動作」。她建議最初階可以先從側棒式支撐開始，習慣後可進階為屁股上下移動，若體力允許則多做幾下，「腰會變緊實而且變細，很有感。」

▲這是被吳怡霈封為「讓腰變細」的神動作。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈強調，這組運動即便從做10下開始也很棒，不需把自己做到累得半死，重點在於「每一天都做」，是現代忙碌女性也能輕鬆入手的健身方案，「長時間累積一定有效果，而且會很驚人。」

▲吳怡霈辣秀川字肌。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）