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張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

藝人張善為以「黑皮哥哥」陽光形象打開知名度，因演出台劇《麻辣鮮師》「蝌蚪」走紅，然而2013年傳出因病癱瘓，疑似血塊壓迫到脊椎神經所致，消失螢光幕前至今已13年。曾與他共事的「蜻蜓哥哥」宋翊彰受訪時透露他的近況。

▲張善為個性陽光開朗，深受許多觀眾和粉絲喜愛。（圖／資料照／公視）

▲張善為深受許多觀眾和粉絲喜愛，2013年起因病消失演藝圈。（圖／資料照／公視）

據《中國時報》報導，宋翊彰從一位熟識張善為的粉絲阿嬤輾轉得知對方近況，「最近有聽說他有比較好了」。有關他因病消失演藝圈，名嘴許聖梅曾在節目透露，張善為工作非常敬業，2003年曾在節目中進行一項名為「蛙人搶背」的高難度動作，導致脖子嚴重受傷，傷勢甚至影響到脊椎，在長期錄製綜藝節目中，傷病不斷累積，甚至在拍攝外景時需要從高空跳下，落在遊艇上。這些累積的傷勢最終讓張善為的頸椎、胸椎和腰椎出現瘀血，壓迫神經，導致他如今無法站立。

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▲▼蜻蜓哥哥。（圖／翻攝自Facebook／蜻蜓宋翊彰）

▲「蜻蜓哥哥」宋翊彰透露張善為近況。（圖／翻攝自Facebook／蜻蜓宋翊彰）

宋翊彰去年出席活動首訪時，曾回應與張善為的聯繫狀況：「他生病後就切斷所有聯絡，不管多好的朋友都聯繫不到，很可惜，我們都很想去看他，但他不願意。」當時他轉述「他說他希望大家記得的是光鮮亮麗的他，而不是生病、虛弱的模樣。」即使張善為在病後前兩年，好友們還曾透過經紀人轉達關心，「但後來他明說不希望再被打擾，我們也只能尊重他的選擇，只能默默想他、幫他祈禱。」

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