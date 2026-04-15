消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

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氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪　張嘉和豪門太太低調現身

▲庾澄慶老婆張嘉欣的姊姊過去曾是廣告明星，日前被本刊捕捉到前往飯店餐敘。（圖／本刊攝影組、翻攝自網路／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

上月20日晚間6點多，時報周刊CTWANT目擊「哈林」庾澄慶和老婆張嘉欣進入台北晶華酒店，哈林衣著輕鬆，但張嘉欣則一身黑色套裝，比較像是出席宴會場合的裝扮，夫妻倆搭乘電梯到了3樓的粵菜餐廳包廂。隨後陸續有其他人走進同一包廂，包含卜學亮夫妻、柯震東爸爸柯耀宗夫妻等人。但最醒目的一對，要屬張嘉欣的姊姊張嘉和，及其夫婿鴻霖全球運輸董事長邱垂元Denny，張嘉和出眾的氣質，讓人回憶起30年前她拍廣告的甜美模樣。

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▲庾澄慶與老婆張嘉欣也前往飯店赴約。（圖／本刊攝影組、翻攝自網路）

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪　張嘉和豪門太太低調現身

▲張嘉和與結婚超過二十年的老公邱垂元一同出席聚會。（圖／本刊攝影組）

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▲柯震東的爸爸柯耀宗與柯媽也現身。（圖／本刊攝影組）

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪　張嘉和豪門太太低調現身

▲卜學亮與老婆也是此次聚會的座上賓。（圖／本刊攝影組）

當晚張嘉和戴著黑框眼鏡穿著黑色套裝，不同於一般豪門少奶奶的華麗，反而很符合她低調的個性；餐會一直進行到晚間近10點，柯耀宗及卜學亮2對夫妻先一步走出酒店，而庾澄慶夫妻則和張嘉和慢慢走出酒店，眾人在酒店大門相互告別後各自乘車離去。邱垂元、張嘉和夫妻倆不但搭乘黑色高級廂型車，身邊還有隨扈保鑣陪同，看得出家世顯赫。

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪　張嘉和豪門太太低調現身

▲張嘉和與張嘉欣姊妹一同離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

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▲張嘉和（右起）、張嘉欣、張嘉恆三姊妹外型搶眼貌美如花。（圖／翻攝自張嘉欣臉書）

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪　張嘉和豪門太太低調現身

▲張嘉和曾多次登上本刊封面女郎。（圖／本刊資料照）

張嘉和是庾澄慶的前主播妻子張嘉欣的姊姊，少女時期曾是廣告明星，15歲就被星探相中，在佳麗寶化妝品廣告中亮相，清新甜美的外型與氣息非常吸睛，因廣告效果極佳，她也連續4年為佳麗寶拍攝廣告，更曾與男星張信哲合演巧克力廣告，巧笑倩兮令人難忘。至於張嘉欣的妹妹則也拍過洗面乳廣告，還曾與王力宏合拍〈Forever Love〉MV，一家三朵花都是美人胚子。

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪　張嘉和豪門太太低調現身

▲張嘉和（左2）離開演藝圈超過20年。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

不過，張嘉和當年拍廣告只是為了「青春不要留白」，之後並沒有因此而踏入演藝圈，從英國愛丁堡大學建築系畢業後，又遠赴美國哥倫比亞大學攻讀建築碩士及博士，擁有超高學歷，之後嫁給鴻霖全球運輸董事長邱垂元（Denny），育有一對雙胞胎女兒。對於生活非常低調的她也曾擔任教職，幾乎沒有公開現身的消息，直到去年王偉忠大女兒的歸寧宴上才看到她的身影，一襲全黑禮服，身材窈窕充滿仙氣，美麗的臉龐絲毫沒變，讓人忍不住將眼光停留在她身上。

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