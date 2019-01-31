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夜店爆染毒！勝利遭檢查尿液　YG沈默3天⋯出面替他說話

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名夜店「Burning Sun」由天團BIGBANG成員勝利參與經營，卻在近日爆出店家涉嫌性暴力、賄賂警察以及吸毒等的負面醜聞，對此，夜店雖切割與勝利的關係，網友反彈的戰火依舊燒個不停。沈默3天後，YG梁賢碩終於在31日出面護勝利「他與夜店涉嫌暴力、吸毒無相關，是因為3、4月要入伍才辭去（夜店）代表理事一職。」

▲勝利經營的夜店發生鬥毆，如今還爆供給客人吸毒。（圖／翻攝自MBC）

▲勝利經營的夜店發生鬥毆，如今還爆供給客人吸毒。（圖／翻攝自MBC）

夜店「Burning Sun」經營者是鼎鼎有名的勝利，但店家發生事情後，他不斷保持沈默，夜店更切割與他的關係，表示他不久前辭掉「代表理事」一職，被許多網友指為是在逃避責任。夜店前職員31日加碼爆料，店裡有「VIP室供人吸毒」，勝利再度成為撻伐焦點。

▲▼夜店事件爆發3天，YG社長出面了。（圖／翻攝自體育朝鮮、IG）

▲▼夜店事件爆發3天，YG社長出面了。（圖／翻攝自體育朝鮮、IG）

▲▼夜店爆染毒！勝利曾接受尿液檢查　YG社長沈默3天出面了（圖／翻攝自體育朝鮮、IG）

對此，YG原本表示「不會發出任何立場聲明」，老闆梁賢碩31日終於出面，他強調YG與夜店無關，因此要給出任何答案都很困難，才會遲遲沒有出面，「勝利11月24日（事件發生當天）凌晨3點前確實在店裡，但事件是清晨6點才發生的。」至於外界認為他為了逃避責任才辭退代表理事一職，YG解釋，「勝利3、4月即將入伍，介於軍中相關法條，他才辭去夜店代表理事的職責，這段期間讓粉絲擔心，勝利感到很抱歉。」

勝利原想發出道歉文，但YG梁賢碩阻止了，他認為應該等待調查清楚，事後再發表立場。YG也強調，勝利不久前遭舉報並接受警方調查，驗了毛髮、尿液等相關檢查，調查結果顯示沒有異常，證實勝利本人並未染毒。

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YG, 梁賢碩, 勝利

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