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拍《鬼怪》沒感覺⋯　劉仁娜2度情牽李棟旭：多次對他心動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《鬼怪》在2017年初播畢，至今仍是許多劇迷心中的經典好劇，其中李棟旭、劉仁娜（劉寅娜）搭擋的虐心情侶檔被封為「前世今生CP」，受到觀眾喜愛。他們再續前緣合作戲劇《觸及真心》，29日在首爾舉辦戲劇發布會，不免拿來與當時的《鬼怪》做比較，李棟旭幽默回答問題：「《鬼怪》收視率是孔劉負責，我只是其中的1、2％。」逗笑在場媒體。

▲▼劉仁娜2度情牽李棟旭。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲劉仁娜2度情牽李棟旭。（圖／愛奇藝台灣站提供）

李棟旭、劉仁娜繼《鬼怪》後再度情牽彼此，兩人從虐心情侶變成歡喜冤家，劉仁娜笑說：「作為Sunny（鬼怪角色）時，不覺得李棟旭是帥，而是可愛、惹人疼，但這次拍攝《觸及真心》時，反而覺得他很帥，多次感到心動。」由於角色設定不一樣，傳達給觀眾的形象應該也會不同。

▲李棟旭笑稱《鬼怪》收視率是孔劉負責。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李棟旭笑稱《鬼怪》收視率是孔劉負責。（圖／愛奇藝台灣站提供）

兩人被問到再次合作，對於收視率會不會有壓力？李棟旭機智回應：「《鬼怪》收視率雖然超過20%，但我只是負責其中的1、2%，《鬼怪》是「鬼怪」孔劉的電視劇，跟我沒關係。」他輕鬆表示會以平常心面對。

▲▼拍《鬼怪》時沒感覺⋯　劉仁娜2度情牽李棟旭：對他心動。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲劉仁娜這次拍《觸及真心》多次覺得李棟旭很帥、感到心動。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《觸及真心》改編自同名網漫，描述女明星化身律師秘書的職場生活，邀來《鬼怪》CP李棟旭、劉仁娜擔綱男女主角，卡司一曝光就引發粉絲熱議，戲劇將在2月6日首播，2月7日起每週四、五上午10點於愛奇藝台灣站上架播出。

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李棟旭, 劉仁娜, 鬼怪, 觸及真心

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