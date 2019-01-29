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10年前紅遍全韓！Brown Eyed Girls推新歌合體　粉絲：女王回歸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓4人女團Brown Eyed Girls由佳人、JeA、Miryo、Narsha組成，2009年憑藉一首洗腦神曲《Abracadabra》大受歡迎，晉升為大勢女團，但團體自從2015年推出專輯《BASIC》後便無聲無息，睽違近4年，官方證實她們即將完整體回歸，令歌迷淚崩直呼「時代的眼淚」，期待她們再戰歌壇。

▲▼ 10年前神曲紅遍全韓！Brown Eyed Girls回歸　粉絲淚崩：時代眼淚。（圖／翻攝自Youtube）

▲Brown Eyed Girls 10年前憑藉神曲紅遍全韓。（圖／翻攝自Youtube）

Brown Eyed Girls近年來以個人活動為主，Narsha專注在綜藝節目上，2016年成為人妻，佳人則是接續推出個人solo專輯，4人各奔東西，合體機會少之又少。相隔近4年之久，官訪29日證實「Brown Eyed Girls將在2019年上半年推出新專輯」，Narsha在廣播節目上坦言，「自從2015年後，今年將以完整體回歸樂壇。」此話一說，立刻引起大批歌迷關注。

▲▼ 10年前神曲紅遍全韓！Brown Eyed Girls回歸　粉絲淚崩：時代眼淚。（圖／翻攝自Youtube）

▲Brown Eyed Girls確定在2019年合體推專輯。（圖／翻攝自IG）

Brown Eyed Girls堪稱是「高傲骨盆舞始祖」，4人在《Abracadabra》大MV裡擺出冷豔不屑的表情、扭動下半身，搭配洗腦的旋律，一舉在韓竄紅，爾後推出的《Sixth Sense》、《KILL BILL》歌曲，帶來性感又火辣的舞台，成為無人不知無人不曉的女團。

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關鍵字

Brown Eyed Girls, 佳人, JeA, Miryo, Narsha

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