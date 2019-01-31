夜店VIP室供人吸毒！前職員爆「勝利知情暴力事件」：很可笑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BIGBANG成員勝利入伍在即，卻在近日接連被爆出他所投資經營的夜店「Burning Sun」涉嫌性暴力、賄賂警察的負面醜聞，店家雖在30日出面聲明勝利不是夜店實際擁有者，怎料，前職員31日又出面爆料「夜店VIP室裡供人吸毒」，爭議雪球越滾越大，勝利沈默3日後，韓媒透露，他將在今日出面回應立場。

▲前職員向記者爆料夜店VIP室供人吸毒。（圖／翻攝自KBS）



「Burning Sun」前職員向韓媒爆料，夜店的專門出入口旁有設置一個VIP室，該房間只能給特別的客人使用，「VIP室裡公然吸毒，這是大家都知道的秘密。」不僅如此，他透露12月時曾有3名便衣刑警強制到夜店調查吸大麻一事，間接提高了夜店裡染毒一事的可信度。

▲VIP室有另外出入口，位於DJ席後方。（圖／翻攝自KBS）



▲前職員認為勝利知情夜店發生暴力事件，他聽耳聽到勝利說「記者常來的地方」、「打人的地方」，他覺得很可笑。（圖／翻攝自體育朝鮮）



至於夜店裡發生保全暴打金姓客人，前職員認為勝利知情，「我剛好要辭職時，勝利從菲律賓開完演唱會回來韓國，一看到我們就開玩笑說『聽說這裡是記者常來的地方』、『聽說這裡打人』，（勝利）邊這樣開玩笑邊走進去，我覺得很可笑。」前職員出面爆料，讓「Burning Sun」再度成為輿論撻伐的對象。

▲勝利沈默3日，即將在31日出面給立場。（圖／翻攝自KBS）

自事件爆發後，夜店雖切割與勝利的關係，「外界都認為他是夜店老闆，但其實他雖然有完全參與夜店的經營，卻並不是該店的實際擁有者。」不過，勝利至今沈默，令大批韓網友不諒解，要求他出面面對紛爭，然而，31日一早爆發前職員爆料夜店吸毒一事，韓媒也證實，他將在今日出面，他意識到自己是公眾人物，希望慎重發言，才會沈默這麼久。